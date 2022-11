A közelmúltban két új alváltozata is megjelent a koronavírusnak. Mennyire veszélyesek ezek?, kérdeztük Rusvai Miklós egyetemi tanár, víruskutatót, aki hangsúlyozta: új variánsok folyamatosan képződnek. A mostaniak az Amerikai Egyesült Államokban jelentek meg először, de már Nyugat-Európában is azonosították, sőt Romániában is. Új mutánsokról van szó, melyek új rekombinánsai az omikronnak, ezért nem kaptak új görög betűjelet. Kis mértékben különböznek az omikrontól, és jellemzőjük, hogy kevésbé védenek ellenük a korábbi vakcinák.

– Ezt úgy kell elképzelni, hogy a védelem például nem 92 százalékos, hanem csak 85. Veszélyben tehát nem vagyunk, és fontos azt is tudni, hogy az új variánsok sem okoznak súlyos betegséget, csak viszonylag enyhe felső légúti tüneteket – jelezte a víruskutató.

Dr.Rusvai Miklós

Fotós: Markovics Gábor

Hozzátette: a nyár végi járványhullám miatt úgy tűnik, hogy későbbre tolódik az őszi, és lehet, hogy inkább téli hullám lesz belőle. Figyelni kell a szennyvíz koronavírus koncentrációját jelző adatokat. Ha az emelkedés a jövő héten is tartós lesz, akkor mondhatjuk, hogy beindult az ősz végi, tél eleji hullám.

– Azonban úgy gondolom, hogy ha lesz járványhullám, akkor az inkább decemberben tetőzik majd, és nem novemberben, mint a korábbi években. Azonban nagyon jó lenne, ha az idősek és a krónikus betegségben szenvedők már hordanák a maszkot. De én örömmel látnám, ha minél több ember felvenné a bevásárlóhelyeken, a közintézményekben és a tömegközlekedési eszközökön, hiszen a maszk nemcsak a koronavírus ellen véd, hanem minden más fertőző, légúti betegségnek is csökkenti az esélyét. Úgyhogy jó lenne, ha minél többen viselnék újra a maszkot – hívta fel a figyelmet Rusvai Miklós.

Egyszerre a kettő

Azzal folytatta, hogy ez azért is fontos lenne, mert megvan annak a veszélye, hogy a koronavírus és az influenzavírus egyszerre lesz jelen hazánkban. Egyelőre az influenza nem jelentkezett járványos jelleggel, de Magyarországra az a jellemző, hogy február, március környékén alakul ki a járvány.

Könnyen lehet, hogy a közeljövőben úgy alakul a betegségek járványhulláma, hogy a koronavírus még tart, az influenza pedig már elkezdődik. Így egymásra tolódhat a két hullám. Ez bizony fokozott kockázatot jelent, hiszen ha a két vírus egyidejűleg fertőzi a szervezetet, akkor az minden esetben komolyabb problémával járhat, mintha külön-külön kell megküzdenie az immunrendszerünknek a fertőzéssel – magyarázta a víruskutató, aki hasznos tanácsokat is adott.

– A rizikócsoportba tartozók, tehát az idősek és a krónikus betegségben szenvedők mindenképpen oltassák be magukat mindkét vírus ellen. Ami nagyon fontos, hogy a kismamák vegyék fel az influenza elleni védőoltást, mert a vírus okozta betegség magas lázzal jár, ami veszélyes lehet a magzatra. A kismamák a koronavírus elleni védőoltást is kérhetik, bár szerencsére a most jelen lévő variánsok nem okoznak magas lázat. A korábbi változatok azonban veszélyesek voltak a kismamákra is, bizony voltak, akik elhunytak a fertőzés következtében, vagy elveszítették a magzatukat. A két oltás egyszerre is beadható, de sokkal jobb, ha van közöttük legalább két hét, hogy az immunrendszerünk jobban tudjon reagálni. Ha egyszerre kapjuk meg a két vakcinát, akkor az immunrendszer figyelme megoszlik, és nem tud olyan immunválaszt adni, mintha külön-külön kapjuk az oltásokat – jelezte Rusvai Miklós.