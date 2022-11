A legjobb ötletek néha a legmeglepőbb helyzetekben születnek. Így volt az a jótékonysági sütivásár és a Plázspiac gondolatával is, amely éppen akkor fogalmazódott meg az egyik főszervező, Halász Norbert, a Zip’s Plázs üzemeltetője fejében, amikor Puhlné Csepregi Edit önkormányzati képviselő házi süteménnyel kínálta egy alkalommal. Azaz gyakorlatilag kettejük beszélgetéséből alakult ki az elképzelés.

Mint minden eddigi kezdeményezésük a településen, ez is legfőképpen a közösség építésről szól. A események minél szélesebb körben való elterjesztésében a Facebook-on szerveződő „Mályi MOST közösség” tagjai is partnerek. Ezen felül pedig a legutóbbi alkalommal az önkormányzat mellett már a helyi sport egyesület is aktívan bekapcsolódott a jótékonysági piac létrehozásába – tudatta Halász Norbert.

Hozzátette: mindig egy bizonyos tematikára épül az esemény. Van workshop, jótékonyság, helyi termelők és családi program is. Az első Plázspiac szeptemberben volt, ezen túl minden hónap második vasárnapján szeretnék megrendezni és hagyományt teremteni a rendezvénnyel a településen – emelte ki.

A kicsiknek adtak először

Sok játékot és egy kerti tárolót hozott az első jótékonysági sütivásár bevétele az óvodának – mondta Puhlné Csepregi Edit, önkormányzati képviselő.

A szeptemberi Plázspiac jótékony vállalásába a szülők kapcsolódtak be elsőként, és rengeteg süteményt készítettek, hogy a befolyt bevételből a helyi óvodát és bölcsődét támogathassák. 506 ezer forint jött össze, miután a sütiárusításból összegyűlt pénzt a képviselő asszony saját ígérete szerint megduplázta. Nem is számítottak ekkora összegre, mindenki számára hatalmas meglepetés volt. Az ott árusító helyi termelők is valamennyien hozzájárultak az adományhoz.

Tökös finomságok tömege

A második alkalommal a Tökös Plázspiacon 445 ezer forint jött össze a Mályi Madármentő Állomásnak, ami szintén sikertörténet – hangsúlyozta a képviselő. A madármentők fejlesztési beruházásához nagyon jól jött az adomány. Erre az alkalomra a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorsága alpakával érkezett, de volt pónilovagoltatás is a Bajnok Farm Lovas Egyesület jóvoltából. Jócskán érkezett süteményfelajánlás, de az elkészített finomság ezúttal kevésnek bizonyult, már 11 órára elfogytak a sütik – tudtuk meg.

Közös cél érdekében

A következő alkalommal, november 13-án, a Kedvesség Világnapján mindent erre a gondolatra fűznek fel. Vagyis a piac kialakítását, a díszítést, a programokat, a sütiket, az egész design-t. Ez egy valódi közösségi alkalom, ahol mosolygós embereket látni mindenütt, olyanokat, akik a jó cél érdekében fogtak össze – tette hozzá Puhlné Csepregi Edit.