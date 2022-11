„Csak egészség legyen, meg térerő!”- énekli az Emil. RuleZ! zenekar. A sor arra a jelenségre utal, hogy ma már a digitális technika használata mellett az egészségmegőrző kúrák is trendik. Legyen szó fizikai, vagy lelki terápiáról, csak győzzünk köztük kiigazodni! Sokan felfedezték maguknak a gyógyfürdőket is. A világjárvány óta még azok is átértékelték az egészséghez való viszonyukat, akiket nem érintett közvetlenül a koronavírus. Viszont a magyar társadalom egészségi állapota régóta rossznak tekinthető. Ez nem feltétlenül az egészségügy hibája. Bár a kínai orvoslással ellentétben, ahol a megelőzésre helyezik a hangsúlyt, Európában a betegségeket kezelik. Mégis inkább a stresszes, mozgásszegény életmóddal és a helytelen étkezéssel magyarázható, ami a kényelmes fogyasztói kultúra mellékterméke. Tehát szükséges-e a rekreáció? Mindenképpen, de még jobb lenne, ha ez nem az extra szabadság, hanem a mindennapi életvitel része lehetne, ami nem csak a módosabb réteg számára elérhető.