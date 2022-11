Nagy ütemben épül a 26-os főközlekedési út Sajószentpétert és Berentét elkerülő, összesen 10,615 kilométer hosszúságú, 2-szer 1 sávos, új nyomvonalú útja a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában. Ezt az útvonalat több szakaszán is magas töltésen vezetik, így a Sajó helyi árvízvédelmi rendszerének is része lesz. Mindemellett arra is ügyelnek az építkezéskor, hogy a jövőben az utat 2-szer 2 sávosra lehessen bővíteni.

Így néz ki térképen a 26-os elkerülő

A Nemzeti Infrstruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. megbízásából a He-Do Építő Zrt. és a Soltút Kft. konzorciuma vállalta el a kivitelezést, a projekten az első cég megbízásából annak alvállalkozójaként a He-Do Kft. kivitelezi a munkálatokat. A Swietelsky Magyarország Kft. pedig a Soltút egyik alvállalkozójaként vesz rész a beruházás megvalósításában: a cég a 17-es kilométerszelvény után 350 méterrel kezdődő, és a 22-es kilométerszelvény 180 méterig tartó szakaszát építi.

Három szakaszra bontva

A teljes elkerülő út egyébként három fő szakaszra bontható: a 26-os főút és a 27-es főút közötti mintegy 4 kilométeres szakasz, a 27-es főút és a 2606-os jelű Kazincbarcika-Múcsony összekötő közötti szakasz, mely 7 kilométer hosszú, illetve Kazincbarcika elkerülő szakasza a 2606-os jelű Kazincbarcika-Múcsony összekötő út és a 26-os főút között.

A tervek előkészítésének és az ütemezésnek megfelelően most az az első két szakasz építése történik úgy, hogy a 2606-os Kazincbarcika-Múcsony összekötő út nyomvonalkorrekciójával és rekonstrukciójával kötik majd vissza az új utat a 26-os főútra.

Az építkezés részeként 2 új körforgalmat alakítanak ki: az épülő elkerülő út és a 27-es főút csatlakozásánál, valamint az épülő út és a 2606-os jelű Kazincbarcika-Múcsony összekötő út csatlakozásában. Ezzel párhuzamosan összesen nyolc műtárgy is épül.

Az árvízvédelem fontos

Mivel az elkerülő a Sajó völgyében vezet, a völgy pedig egykor egyben a Sajó vízjárta árterülete is volt, ezért vízrendezésre (mederkorrekció, valamint meder- és partbiztosítás) is szükséges. A Sajó mentén a kivitelezők emellett az árvízvédelmi töltéseken is dolgoznak: több helyen magasítják a töltést, hogy egy árvíz esetén a lakóingatlanok biztonságban legyenek. Csak a töltésépítéshez másfél millió köbméternyi földmunkát kell elvégezni.

A most zajló építkezésekről a beruházó NIF-től megtudtuk: a projekthez tartozó vízjogi létesítési engedélyeket nagy részben már megkapták, így elindult a pályavíztelenítés kivitelezése a burkolt árkok, rézsűsurrantók, átereszek és folyókák kialakításával. Ezzel párhuzamosan a közművek kiváltása is több területen zajlik.

Már aszfaltoznak is

Az útépítés mintegy 1,5 millió köbméter föld megmozgatásával jár. A szakasz elején és közepén megindult a pályaszerkezet építése is, már az aszfalt alap- és kötőréteg próbaszakaszok készültek. Mindemellett ideiglenes út is épül: a 27-es útnál elkészülő körforgalom átadásához van szükség egy terelő út kialakítására az építkezés idejére, itt szintén elindult a kivitelezés. Emellett a 2606-os út körforgalmának földmunkái is elkezdődtek. Az építkezés a forgalmat 2023 tavaszáig ezeken a helyszíneken várhatóan nem fogja befolyásolni.

Tucatnyi híd épül

A Miskolc-Bánréve vasútvonal felett már beemelték a hídgerendákat, elkészült a pályalemez betonozása és jelenleg folyamatban van a szegélyek betonacél szerelése, zsaluzása, valamint az egyik hídfőnél a töltésépítés is. A Sajó folyó feletti 3 nyílású nagy méretű műtárgy acélszerkezeteit összeszerelték és elkészült a vasbeton pályalemez. Itt jelenleg a betoláshoz szükséges segédszerkezetek telepítésén dolgoznak a kivitelezők.

A hidak építése is folyamatos

Az árvízleeresztő műtárgynál az egyik hídfő betonacél szerelése és zsaluzása van folyamatban és várhatóan még idén beemelik az előregyártott vasbeton gerendákat.A mezőgazdasági felüljáró vasbeton pályalemeze elkészült, itt a szegélyek és a háttöltés kivitelezése van folyamatban.

A Rózsás-ér keretelemes műtárgya szintén elkészült, itt háttöltésépítés és befejező munkák zajlanak. A közműalagút kereteleme a helyére került, most a háttöltése készül. A sorban következő - Dózerátjáró út feletti - műtárgyon szintén beemelték az előregyártott vasbeton gerendákat.

A Szuha-patak felüljáróján pedig a pályalemez acélszerelésén és zsaluzásán dolgoznak.