"A távhőárak drasztikus növekedése október 1-től tizennyolcszoros hődíjköltséget jelent az önkormányzati intézmények számára is” – adta hírül Kazincbarcika Város Önkormányzata. A képviselőtestület rendkívüli ülésén egy komplett intézkedéscsomagot fogadott el, amelynek első lépéseként a fűtési szezon idejére, november közepétől várhatóan április közepéig néhány intézmény bezár.”

A bezárások érintik az Egressy Béni Művelődési Központot és a Polgármesteri Hivatalt, amelynek ügyfélszolgálatai más helyszínen és nyitvatartási időben lesznek elérhetőek. A Mezey István Művészeti Központ az ünnepekig tart nyitva, hogy meg tudják szervezni a helyszínen a város adventi programjait. Viszont a hőmérsékletet itt és a Kazinczy Ferenc Tornacsarnokban is a minimálisan elfogadhatóra fogják csökkenteni.

Hétszázezer forint mínusz

– Azzal szembesültünk, hogy október 1-től egy teljesen új hő ár az, amit a nem lakossági felhasználók, hanem az intézmények kaptak. Háromezer forintról 55 ezer forintra ment fel a távhő egységnyi ára. Ez az önkormányzati fenntartású intézmények számára akkora emelkedést jelent, aminek kigazdálkodása lehetetlen helyzetet teremt. Ez egy negyedévben körülbelül 600-700 ezer forint mínusz – ismertette Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere. – Abban az esetben pedig, hogyha az iskolák, vagy a kórház nem fizeti ki a távhő árát, akkor szintén nagy bajba kerül az önkormányzat és ellátási zavarok léphetnek föl. Egyelőre még nincs akkora hideg, de ha beköszönt a kemény tél, akkor még jobban megnőnek majd a számlák.

Szitka Péter polgármester

Fotós: Bujdos Tibor

– Megvizsgáltuk, hogy milyen mértékű öncsonkítást tudunk végezni, amivel ezekből a költségekből legalább egy minimális részt tudunk spórolni. Ezek első körben a kulturális intézményeket érintették, illetve magunkon kezdtük, így a polgármesteri hivatal működtetését átstrukturáljuk. Az önkormányzat tulajdonában lévő olyan ingatlanokba költöztettük át ellátó rendszerünket és a hivatalvezetés nagy részét, ahol a lakossági távhőárak érvényesek. Ezeknek az önkormányzati lakásoknak egy része üresen állt, vagy szükségmegoldásként minimális átalakítással megfelelő és kifűthető hivatali ellátóhellyé lehetett tenni őket. A helyválasztásban az is szerepet játszott, hogy az ügyfélszolgálatok továbbra is együtt tudjanak működni korábbi munkaállomásukkal. A szóban forgó intézmények lezárásával drasztikus költségcsökkentést eszközlünk ki. Ez sajnos önmagában még mindig nem elegendő. Úgyhogy az intézményrendszerünk fennmaradásához szükségünk lesz kormányzati támogatásra is – hangsúlyozta a polgármester.

Hűvösben, de fognak edzeni

agy szükség van a Kazinczy Tornacsarnokra és év végéig a Mezey Művészeti Központra is, ezért kevesebb fűtéssel nyitva maradhatnak.

– A Kazinczy Ferenc Tornacsarnok egy olyan helyszín, ahol a mindennapi testnevelés biztosítása rendelkezésre állhat, még, ha fel is kell majd odabent öltözni rendesen. Nagyon minimális távhővel is kellemesebb zárt helyen, beltérben edzeni, vagy testnevelés órát tartani, mint kint a szabadban viszontagságos időjárási körülmények között. Emiatt döntöttünk a tornacsarnok fenntartása mellett. A Mezey István Művészeti Központban pedig csökkentett energiafelhasználással olyan helyet biztosítunk, ahol az adventi ráhangolódástól kezdve az összes iskolai és gyermekprogram strukturáltan lebonyolítható egy meghatározott, a megszokottnál alacsonyabb hőfokon. Ezek között az iskolai ellátáshoz kapcsolódó tanfolyamokat és többek között kézműves foglalkozásokat említhetünk – fejtette ki Szitka Péter.