– Rettenetesen rosszul hat a civil szférára az energiaárak emelkedése – jelezte elöljáróban Szendrák Dóra, a Regionális Civil Központ Alapítvány elnök-vezérigazgatója. – Az alapítványok saját és bérelt ingatlanának is megháromszorozódott a rezsiköltsége. Piaci áron vásárolják az áramot és a gázt. Ahol szükség van autóra, például nálunk is, mert sokszor kell mennünk vidékre a telepes programok miatt, a benzint piaci áron kell tankolni, ami újabb költségnövekedést jelent – sorolta Szendrák Dóra. Az uniós programok lezárultak, most van az elszámolás és hiánypótlás időszaka. Hazai forrásokra lehet pályázni a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, de csak kisebb szervezeteknek, amelyeknek 50 millió forintnál kevesebb az éves bevételük. Tehát a nagyobb szervezetek, amelyek komolyabb programokat bonyolítanak le, azoknak ez a lehetőség sem adott. Működési költségekre is pályázhatnak a kisebb alapítványok, évi 300 ezer forintot kaphatnak. – Ez jól hangzik, azonban a civileknek honlapot kell fenntartaniuk, könyvelőt kell igénybe venniük, és már ez is meghaladja az évi 300 ezer forintot. És akkor még hol vannak a programok? Sok alapítvány úgy spórol, hogy nem működik. Bezárták az irodájukat, otthonról dolgoznak, hiszen a rezsi mindenütt jelentősen nőtt. Tehát nincsenek könnyű helyzetben a civilek, és ez azért baj, mert épp az a célcsoport nem kap jelenleg segítséget, amelyiknek a legnagyobb szüksége lenne rá: a kis falvakban élő, társadalmi felzárkóztatásra szorulók, a romák, a gyerekes anyák, a fogyatékkal élők, a megváltozott munkaképességűek. Nekik lenne szükségük a legnagyobb támogatásra, de azok a civil szervezetek, amelyek értük dolgoznak, szintén segítségre szorulnak – vázolta a problémát az elnök-vezérigazgató.

Hozzátette: sokan gondolják azt, hogy a civilek adományokból is tudnak működni. Azonban hazánkban az adományozási kultúra meglehetősen alacsony, és a mostani válságban azok sem tudnak adni, akik egyébként megtennék. – A civilek azonban nem hagyják magukat. A Recik Alapítvány például november elején indít egy adományszervezési kampányt, kifejezetten azzal a céllal, hogy a pályakezdő fiatalokat munkához tudjuk juttatni. Hiszen a válságban ők veszítik el elsőként a munkahelyüket – tette hozzá Szendrák Dóra.

Magas bérleti díj

Az alapfokú művészeti iskolák is nyögik az energiaválság terheit. A Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskolának Miskolcon van a székházépülete, de a megyében több településen is bérelnek helyiségeket az oktatáshoz.

– Több száz gyermek tanul táncot és zenét az intézményünk keretein belül – mondta portálunknak Orosz Sándor igazgató. – Az energiaár-emelkedés úgy csapódott le nálunk, hogy mindenütt jelentősen felemelték a terembérleti díjat. Van, ahol a tankerülettől, máshol az önkormányzattól bérlünk helyiséget. De Edelényben például bezárták a művelődési házat, ami az egyik oktatási helyszínünk. A várossal összefogva kellett keresnünk egy másik helyiséget. Persze érthető az önkormányzat lépése, hiszen a korábbi 4 millió forintról 53 millióra emelkedett a művelődési ház fűtésszámlája. A megemelt terembérleti díjakat pedig nem terhelhetem a szülőkre, hiszen egyébként is fizetnek térítési díjat, és a családokat is érintik az emelkedő árak – hangsúlyozta az igazgató.

Leizzadva

Elmondta azt is, hogy a kormány ugyan meghatározta az oktatási épületekben a 18-20 fokot, de a miskolci székházukban ez addig tartható, ameddig táncolnak a gyerekek. Azonban utána kiizzadva át kell öltözniük, tehát nem lehet megtenni, hogy alacsonyabbra veszik a fűtést az öltözőben és a nagyteremben. Az épület ugyan fűthető lenne a két faelgázosító kazánnal is, de 3-4 millió forintba kerülne a fa. Erre azonban nem telik, így marad a gázfűtés. – A gáz ára folyamatosan emelkedik, úgyhogy itt emelni kellett a térítési díjakat is, ami egyáltalán nem szerencsés. Nehéz időszak következik, de a gyerekek nagyon-nagyon vágynak a zenére, a táncra, ezért nem tehetjük meg, hogy bezárunk. Azt a megoldást választottuk, hogy máshonnan csoportosítunk át a megnövekedett költségekre, és megpróbálunk a legoptimálisabban működni – fogalmazott az igazgató.