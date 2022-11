Krumplis Lángos Fesztiválra várja a vendégeket Bánhorváti november 26-án délután 2 órától. A program a régi paraszti világ ízeit mutatja be, ezek közül is középpontba a dédanyáink receptje által készített krumplis lángos kerül. A rendezvény látogatói megismerkedhetnek különböző népi ételekkel, úgy mint a görhő, herőce, laksa és a farsangi fánk. Többek között a látogatók betekintést nyernek a népi ételek készítésének titkaiba is.

Kihagyhatatlan gasztronómiai esemény ez, amely a régi népi konyhavilágot részletességgel mutatja be mindenki számára. Aki szereti ezeket a hagyományt őrző finom ételeket, annak érdemes lesz ellátogatni a fesztiválra. A rendezvény ideje alatt a kicsik számára játszóházat, kézműves foglalkozást biztosítanak, valamint a jó hangulatról és a kellemes szórakozásról különböző népi előadók, táncosok gondoskodnak.