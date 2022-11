Nem lehet kristálycukrot kapni az üzletekben, panaszkodnak hetek óta olvasóink. Mint mondják, olykor valakitől jön egy hír, hogy ebben vagy abban az áruházban éppen van, de mire odaérnek, már el is fogyott.

Fazekas Katalin is hetek óta vadászik kristálycukorra. Bár nyáron, a hiánytól tartva vásárolt 10 kilót, de annak a fele kellett a lekvárba, a többiből pedig adott az édesanyjának, hogy legalább a kávéja ne legyen keserű. Azt hallotta, kora reggel még van a boltokban kristálycukor, de olyankor ő munkába siet, nem tud vásárolni.

Megyénkbeli élelmiszerüzletekben érdeklődtünk, lehet-e náluk cukrot kapni. Az egyik ABC-ben azt mondta az üzletvezető, hogy reggel 6-kor kell menni, mert akkor kitesznek 10-16 kilót, de az 15 perc múlva elfogy. Pedig egy személy egyszerre csak 2 kilót vásárolhat. A központ utasítása, hogy naponta mennyit lehet a polcokra tenni.

Egy áruházlánc központjában arról tájékoztattak, hogy ők nem tudnak felvilágosítást adni, az üzletekben kell érdeklődni. De csak személyesen lehet, mert telefonvonaluk nincs.

Egy másik üzletlánc központjában is érdeklődtünk, hátha több szerencsével járunk. Itt is azt mondták, hogy menjünk reggel nyitásra, akkor még van kristálycukor. Azonban az üzletek nem ugyanabban az időpontban nyitnak, van, amelyik 6-kor, a többi fél 7-kor vagy 7-kor.

A kiskereskedők szerint valószínűleg azért van cukorhiány, mert a vásárlók bespájzoltak belőle még a nyáron, mert számítottak a hiányra.

Több oka is van

Vámos Györgytől, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárától is azt kérdeztük, miért nincs kristálycukor. Jelezte: országos hiány van belőle, de véleménye szerint ennek nem a felvásárlás azt egyetlen oka. Beszerzési okok vannak a probléma mögött, a kereskedők sem kapnak elég cukrot.

Újabb problémára világított rá Szolári István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedők és Vendéglátók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke.

– A kristálycukor nagykereskedelmi ára 500 forint fölött van, de mivel árstopos termék, a kereskedő kénytelen 230 forintért adni. Ezt azonban hosszú távon nem lehet csinálni, hiszen hatalmas veszteséget okoz a kiskereskedelemnek. Ezért a multik például azt csinálják, hogy valamennyit rendelnek, hogy legyen az üzletben, de nem annyit, amennyi a vásárlók igénye lenne. Ha kevesebb kristálycukrot adnak el, kisebb lesz a veszteségük is. Ez történik az olajjal , és ez lesz a tojással, valamint a burgonyával is. Csak nehogy karácsonyra fogyjon el a tojás! Pedig ezzel is számolni kell – vetítette előre az elnök.

Kerestük a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnökét is, de nem értük el. Ő azonban korábban azt nyilatkozta az egyik tévécsatornának, hogy egyre kevesebb cukrot állítanak elő Európában és Magyarországon is, de korábban nem volt ellátási zavar. Az árstop miatt azonban az emberek felvásárolták a cukrot, hiszen korlátlan ideig tárolható, és sokan az árstop kivezetésére számítottak.

Más elemzők pedig azt vázolták, hogy hazánkban visszaesett a cukorrépatermelés. Ma már csak 8 ezer hektáron termelnek, pedig még 2017-ben is 15 ezer hektár volt a termőterület. Emiatt nincs elég hazai cukor, tehát behozatalra szorulunk.

Jelenleg azonban Európában, de az egész világon csökkent a cukorkínálat, a szállítási költségek pedig megugrottak. Ezek együttesen pedig odavezettek, hogy nincs, vagy csak ritkán kapunk kristálycukrot a boltokban.