A kormány 70 millió forintot ad Miskolcnak a Kemény Dénes uszoda működtetéséhez - derül ki a Fidesz-KDNP közleményéből.

Kiss János országgyűlési képviselő portálunk megkeresésére kifejtette: sikeres volt az a lobbi, amit a miskolci sportlétesítményekért folytatott. Megszületett ugyanis a sportkormányzat döntése, miszerint a Kemény Dénes uszoda kormányzati támogatásban részesül.

Dr. Kiss János országgyűlési képviselő | Fotós: ÉM

Kiss János rámutatott, hogy a háborús infláció és az energiaválság nehéz helyzetbe hozta a magyar sportot is. De az Orbán-kormánynak mindig is fontos volt a sport, és ez a szemlélet a jelenlegi válságos időkben is megmaradt. A sportélet fenntartása érdekben a kormány ezért segítséget nyújt az olyan létesítményeknek is, amelyek nem állami, hanem önkormányzati tulajdonban vannak. Kiss János ismertette: személyesen is egyeztetett Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárral az ügyben, és nagyon örül annak, hogy ez a 70 milliós kormányzati támogatás segít stabilizálni az uszoda működését.