Lebegő kiállításként éledt újjá a sárazsadányiak kiszolgált kompja. A különleges létesítményt a PET Kupa álmodta meg, amit az egyebek mellett kompok és hajók felújításával is foglalkozó Bamli Művek szakemberei, valamint sok önkéntes és szakember épített meg, valamint állított össze. A vízi jármű a jövőben a műanyag hulladék újrahasznosításának körforgását bemutató szemléletformáló eszközként működik tovább. Az átadási eseményen elhangzott: a komp egykor a helyi és környékbeli embereket szolgálta, a sárazsadányiak termőföldjei ugyanis a Bodrog túloldalán voltak, így azzal jártak át dolgozni, betakarítani. Ám közben funkcióját vesztette, partra tették és éveken át ott várta sorsának jobbra fordulását. Molnár Attila Dávid, a PET Kupa társalapítója elmondta: már régóta tervezték egy úszó kiállítás létrehozását, és az egyik Bodrogi PET Kupa alkalmával figyeltek fel a kihasználatlan kompra. Megkeresték az önkormányzatot, megegyeztek, és pályázati támogatásból sikerült is megvalósítaniuk azt a kiállítást, amelybe a hulladékgyűjtés, – válogatás és – újrahasznosítás terén tíz év alatt összegyűjtött tudásukat mutatják be. Ennek már voltak előzményei, a Mümüként emlegetett műanyag műhellyel például, ami kicsiben mutatja meg a műanyag újrahasznosítását, már több országban és településen jártak. A komp-kiállítás első nagy uniós projektjük összefoglalója is egyben. Molnár Attila hozzátette: a komp felújítása és átépítése, valamint a kiállítás összeállítása során használt anyagok kilencven százaléka újrahasznosított, vagy újrahasznosítható anyagokból áll. A komp egyelőre a Közép-Tiszára, majd a Tisza-tóhoz kerül, de hosszútávon a Bodrogot és a Tiszát járja majd, hogy minél többen láthassák a kiállítást.