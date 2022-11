Ha szőlőről és borról van szó, akkor Magyarországon elsőként Tokaj-Hegyalja jut eszünkbe. Valóban világszínvonalú nedűk kerülnek ki az ottani borászok kezei közül, de a megyében nem csak ezen a vidéken terem ízletes bornak illő szőlő. A Bükki borvidék dűlőiről is érkeznek olyan tételek, amelyek Michelin csillagos éttermek kínálatában szerepelnek.

A Bükk lábánál

Borbély Roland borász elkötelezett híve a miskolci és Miskolc környéki szőlőtermő területeknek. Állandó résztvevője időről időre az Avasi Pincesoron megrendezett gasztronómiai eseményeknek. Családi kézműves borászatának területei Nyékládházán, Mályiban és Miskolcon találhatóak, ahol zweigelt, zenit, pinot blanc és cserszegi fűszeres fajtákat termelnek.

A pincékben letárolva

– Az idei szüreti szezon lezárult, a tőkéken már csak elvétve találni szőlőt, a lombhullatás is lezajlott. A legutóbb szüretelt szőlőből készült boroknak most van az utolsó érlelési fázisa. Viszontagságos év volt ez, ahogyan minden gazdasági ágazatra, így a borászatokra is hatással volt a rendkívüli aszály. Kihívásokkal teli időszak volt, de a végeredményt tekintve egészen jó alapanyagokat tudtak előállítani és szépen, jó ízvilággal készülnek a borok – mondta Borbély Roland, a Gallay Kézműves Pince borásza. – Ugyan kevesebb termett, de eddig úgy néz ki, hogy minden boruk szép tétel lesz – vélekedett.

Náluk nem szokás a „Márton napi új bor” készítése, az ő 2022-es tételeik tavasszal kóstolhatóak először.

Nem csak Tokaj neve ismerős

– Még mindig trendi a habzóbor, illetve a pezsgő, az áramlatnak eleget téve náluk ehhez zenitet és pinot blanc-t használnak fel. A zenit kifejezetten az a szőlő, amely a Bükkaljai dűlőket kedveli. Nyékládházán sokan termesztik ezt a fajtát. Ezért méltán viseli a település nevét a borkülönlegesség, ami 100 százalékban hordóban erjesztett és érlelt zenitből készül – hangsúlyozta a borász.

Borbély Roland Miskolc város hárompalacknyi „méteres” borával

Fotós: Bujdos Tibor

Franciaországban nagy hagyományai vannak annak, hogy egy bort arról a településről neveznek el, amely csak az ott termő szőlőfajtákból készül. Magyarországon ez még inkább kuriózumnak, érdekességnek számít. Hazánkban a csúcsgasztronómiában keresett leginkább, de külföldre is viszi a borsodi kisváros nevét ez a kifejezetten közönségkedvencnek számító bor.