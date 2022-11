Az Északkelet-magyarországi régió legjobb szállodája lett a sárospataki Bodrog Hotel. Ezzel bejutott Az Év Hotele verseny országos döntőjébe, ahol tíz szálloda küzd majd meg egymással. Az egyik kereskedelmi tévécsatorna által indított megméretésen a nézők szavazatai juttatják tovább fordulóról fordulóra a kiválasztott szállodákat.

Negyven év

– Nagyon örülünk, hogy ott vagyunk a döntőben, hiszen minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a vendégeinknek minden szempontból megfeleljünk – mondta lelkesen Bágyi Péter, a szálloda igazgatója. – Amikor megálmodtuk, hogy a szálloda kívül-belül teljesen megújuljon, a szolgáltatásokat is beleértve, akkor az is volt a célunk, hogy szeretnénk a régió legjobb szállodái közé tartozni. Ezért nagyon örülünk a díjnak a kollégáimmal, rendkívül büszkék vagyunk rá. Sokan szavaztak ránk, az ország minden pontjából. Mivel nagy múltú hotel vagyunk, 40 éve működünk megszakítások nélkül, sokan töltöttek el már nálunk néhány napot. Bizonyára ránk szavaztak a törzsvendégeink, és akik régebben jártak nálunk kellemes emlékeket őriznek rólunk. A közösségi oldalon is pozitív hozzászólásokat olvastam, ami igencsak nagy öröm számomra. Ez nagyon jólesik. Akik pedig itt élnek a megyében, nyilván szerették volna, hogy a lakóhelyükhöz közelében fekvő hotel jusson tovább – jelezte Bágyi Péter.

Szakmai verseny

Azzal folytatta, hogy mostantól kezdve jogosultak használni az Északkelet-magyarországi régió legjobb hotele címet minden marketing megjelenésükben, posztjaikban. Ez óriási dicsőség, hiszen szakmai versenyről van szó, melynek egyik védnöke a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. Aki pedig megnyeri az év szállodája díjat vagy dobogós helyen végez, büszkén használhatja Az Év Hotele címet, hozzátéve a helyezést. A tévécsatorna a döntőbe jutott szállodákat januárban mutatja be, egyelőre a többi régióban folynak a szavazások. A tíz döntős hotel sorsáról szintén a nézők szavazatai döntenek, sorolta Bágyi Péter.

Ezüst és bronz

Az Északkelet-magyarországi régióban a a 2. helyezést a Balneo Hotel Zsóri Thermal & Wellness szerezte meg, és szintén Az Év Hotele döntőjébe jutott. A harmadik helyezés a Mercure Tokaj Centeré lett.