Két útszakaszt adtak át pénteken adták át a forgalomnak a Magyar Közút beruházásában. Az egyiket Taktaszadán, a Rákóczi út 74., azaz a Polgármesteri Hivatal előtt, a másikat Alsódobszán, ami a 3702-es út másfél kilométeres szakasza.

A felújított utakat dr. Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, valamint Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója adta át. Az országos közúthálózaton 2010 óta összesen mintegy 5500 kilométernyi út újulhatott meg, csaknem 690 milliárd forint értékben. A felújítások a következő években is kiemelt prioritással folytatódnak, ugyanis a Magyar Állam központi, költségvetési forrásokból, a Magyar Falu Program keretében éves szinten 50 milliárd forint értékben indított el olyan útfelújítási programot, amely elsősorban a mellékutak helyreállítását célozzák meg. Általánosságban az egyes projekteknél elmondható, hogy a szükséges helyeken új alapréteget építenek be a szakemberek, a lokálisan teherbírását vesztett felületeken a rossz burkolatot elbontják, és új teherbíró pályaszerkezetet építenek be a kivitelezők.

Folyamatosan tartják a kapcsolatot

Az alsódobszai átadáson jártunk. Szilvai József Attila az átadás kapcsán felidézte, folyamatosan tartják a kapcsolatot az utak ügyében a polgármesterekkel. Éppen ezért örvendetes, hogy a Magyar Falu Program keretében fel tudták újítani ezt az útszakaszt is. Saját kivitelezésben készült el a Magyar Közút gépeivel, szakemberei közreműködésével.

– Büszke vagyok rá, hogy ilyen minőségben tudunk utakat felújítani, ebben az évben 16 milliárd forint értékben végeztünk ilyen munkákat - tette hozzá.– A külső vállalkozók által végzett munkát beszámítva az éves programban összesen mintegy 800 kilométert sikerül felújítani. Az út új burkolatot kapott, padkát és egy elég komoly felfestést - tájékoztatott a szakember.