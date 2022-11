2023. január 1-től nem jár bírság azért, ha közúti ellenőrzéskor valaki nem tudja felmutatni jogosítványát vagy forgalmi engedélyét, mert azt a rendőrök egy elektronikus eszközzel le tudják ellenőrizni, adott esetben pedig bevonhatja a vezető jogosítványát, vagy kivonhatja a forgalomból a járművet.

A jelenleg érvényes jogszabályok szerint szabálysértést követünk el, ha nem tudjuk felmutatni akár a forgalmi engedélyt, akár a jogosítványt. Ilyen esetekben a rendőr dönthet úgy, hogy szóbeli figyelmeztetéssel továbbenged, rosszabb esetben minimum ötezer, de akár 50 ezer forint helyszíni bírságot is kiszabhat. Aki ezt nem fogadja el, azzal szemben szabálysértési eljárást indítanak, amely akár 150 ezer forint bírsággal is járhat. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a rendőrök ezek hiányában nem tudják bevonni a dokumentumokat, mert a rendszerből bármikor kivonhatják a forgalomból a helyszínen is.