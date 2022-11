Nagy az érdeklődés

Gadnai-Bodnár Éva, a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. operatív igazgatója számolt be arról, hogy - ugyan a külcsín nem változott - de igyekeznek olyan módon újjávarázsolni az adventi villamost, hogy az a miskolciak kedvében járjon. Elmondta azt is, hogy nagy az érdeklődés a városba érkező vendégek részéről is a látványosság iránt, az ősz elején szállásfoglaló cégek is érdeklődtek iránta, mondván több ügyfelük ettől tette függővé év végi szobafoglalását Miskolcon.