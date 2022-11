Folyik az igazolásháború. Van olyan házi gyermekorvosi rendelő, ahol a szülők 80 százaléka csak azért jelenik meg, hogy igazolást kérjen gyermeke meggyógyulásáról. Ellenkező esetben ugyanis nem fogadja a bölcsőde, az óvoda vagy az iskola. Azonban már vannak olyan intézmények, amelyek változtattak a szabályokon, és a szülők 5-6 napot is igazolhatnak, akkor is, ha a gyerek beteg volt.

– Az iskolai hiányzások igazolása indokolatlan terhet ró a gyermekorvosokra, ezért a Házi Gyermekorvosok Egyesülete azt szeretné, ha megváltozna a jelenlegi rendszer – hangsúlyozta Póta György, az egyesület elnöke. – Nincs jogszabályba foglalva, hogy hány napot igazolhat a szülő, azt az iskolák és óvodák a házirendjükben szabályozzák. A szülők a legtöbb esetben meg tudják ítélni, hogy mikor kell otthon maradnia a gyereknek. Szeretnénk, ha orvosi vizsgálatot, és gyógyszerfelírást nem igénylő betegség vagy egyéb hiányzás esetén ne kelljen orvosi igazolást vinni az oktatási intézménybe – tette hozzá az elnök.

„Fölösleges”

– Nagyon örülnék, ha valóban változás történne az igazolásokkal kapcsolatban – fogalmazott portálunknak dr. Major Ágnes, sajószentpéteri házi gyermekorvos. – Egyre-másra hozzánk küldik a gyerekeket az intézmények, mert nem fogadják el a szülői igazolást. Azonban én is csak az alapján tudok igazolást írni, amit a szülő mond. Teljesen fölösleges gyakorlatról van szó, mást szinte már nem csinálunk, csak igazolásokat írunk. A szülők 80 százaléka kimondottan azért jön hozzánk. Hozzák az egyébként egészséges gyermeküket csak azért, hogy nézzem meg, mert az intézményben kérik az igazolást, hogy óvodába vagy iskolába mehet. Jó lenne, ha az intézmények elfogadnák a szülő igazolását is. A bölcsődében ez már hellyel-közzel működik, mert én vagyok a bölcsődeorvos. Ha a szülő azt mondja, hogy jól van a gyereke, miért vonnám kétségbe? Ha a gyerek valóban beteg, akkor természetesen látnom kell, de ha egy kicsit folyik az orra, akkor a szülő is el tudja látni. Az a tapasztalatom, hogy a körzetemben a szülők felelősen viselkednek, nem élnének vissza az igazolás írásával – tette hozzá dr. Major Ágnes.

Hat napot igazolhat

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában már nem kérnek feleslegesen igazolásokat, tudtuk meg Koscsó Mónika intézményvezetőtől.

– Nálunk a szülők 6 napot igazolhatnak, akár beteg volt a gyermek, akár más miatt hiányzott. Vannak olyan betegségek, amelyek csak 2-3 napig tartanak, és nem is igényelt orvosi vizsgálatot vagy kezelést. A szülők a 6 napot arra használják fel, amire akarják. Ha viszont komoly betegsége van valamelyik diákunknak, akkor az orvos úgyis kéri, hogy menjen vissza, akkor pedig az igazolást ki tudja adni. Nincs ezzel semmi probléma – fogalmazott az intézményvezető.

Hozzáfűzte: az is előfordul, amikor az orvos már az első vizsgálat után ráírja a gyerek papírjára, hogy egy hét múlva mehet iskolába.

– Olyan szabályunk azonban nincs, hogy csak orvosi igazolással mehet vissza betegség után a gyermek az iskolába – jelezte Koscsó Mónika.

A szülő is igazolhat

A Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvodában is módosították az intézmény házirendjét, épp azért, hogy a szülőknek ne kelljen csak igazolásért az orvoshoz menniük. Főleg a pandémia idején vált nehézkessé az igazolás kérése, ezért volt szükség a változtatásra, tudtuk meg Kozárné Szögedi Anitától, az intézmény vezetőjétől.

– Valamilyen igazolás azonban szükséges, hiszen az Oktatási Hivatal és az államkincstár is ellenőrzi a hiányzásokat. Mégpedig azért, mert 3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés, ez alól a szülő kérésére egy évre felmentheti a gyereket az Oktatási Hivatal. Nálunk most a szülő igazolhatja a gyermeke hiányzását, akkor is, ha hosszabb ideig volt beteg. Van egy naplónk, abban szerepel, hogy mettől meddig hiányzott a gyermek, milyen indokkal. Ezt a szülő aláírja, én pedig engedélyezem a hiányzást. Ez már 2 éve így működik. Nemrég volt kincstári ellenőrzésünk, és semmi probléma nem merült fel ezzel kapcsolatban – sorolta az intézményvezető.

Hozzátette: óvodakezdéskor sem kérnek olyan igazolást, hogy „a gyermek egészséges, közösségbe mehet”. Ha azonban a szülő jelzi, hogy gyermeke ételallergiás vagy más krónikus betegségben szenved, azt csak szakorvosi igazolással fogadják el.