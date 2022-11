Nagy sikerrel debütált 2021-ben az esemény, amelyet ebben az esztendőben is megrendeznek, ezúttal december 10-én. Ezen a napon várják a szervezők a miskolci gyerekeket és minden érdeklődőt a Diósgyőri karácsony - „Bükki vigasságok” című programsorozatra. A rendezvényt hatalmas karácsonyfa, adventi koszorú, a kihagyhatatlan DVTK Mesevonat, a helyben sütött mézeskalács, valamint gyermekprogramok színesítik.

Készülhetnek a gyerekek, mert találkozhatnak az igazi Mikulással is, ugyanis Grincs és barátai a DVTK Mesevonattal elrepítik a legkisebbeket magához a Mikuláshoz, aki minden jó, vagy kevésbé jó gyermeket is meglepetéssel vár. A hangulat fokozására további programokat is ígérnek a szervezők. Mint megtudtuk fellép többek között a Diri Dongó együttes, de szórakoztatja majd a kilátogatókat a Bulgáros Régizene Rend zenekar is, akik karácsonyi dalokkal kedveskednek a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A szó szerinti fénypontját a rendezvények, - persze csak a Mesevonat után - a varázslatos tűzzsonglőr bemutató fogja biztosítani, a Főnix Tűzzsonglőr Csoport előadásában.

A mesés kaland helyszíne a DVTK Stadion előtti tér lesz délelőtt 10 és délután 5 óra között, és ebben az időszakban közlekedik majd óránként a Mesevonat.

A további részletekről az Élhető Diósgyőrért Egyesület Facebook oldalán lehet majd tájékozódni, illetve hamarosan a DVTK honlapján és kommunikációs felületein is lehet további információkat megtudni.