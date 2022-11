Kiemelte a nemzeti konzultáció jelentőségét.

„Lehet, hogy az európai vezetők bezárkóznak elefántcsonttornyukba, de több millió ember véleményét nem tudják figyelmen kívül hagyni. Ezek a küzdelmek összekapcsolódnak a minket jogosan megillető források megszerzésével, mert azokat is politikai okokból tartották vissza eddig” – mondta.

„Már többször bizonyítottuk, hogy ezekből a nehéz helyzetekből képesek vagyunk megerősödve kijönni és most is ez a cél. Szükség van arra a kormányzati politikára, amelyet a Fidesz-KDNP képvisel immár 12 éve. Megvannak az elveink, amiket nem adunk fel. Ugyanakkor nagyon pragmatikus megközelítéssel képviseljük a magyar nemzeti érdeket. Képesek vagyunk arra is, hogy ebben a nehéz helyzetben további beruházásokat hozzunk Magyarországra. Ha visszaemlékeznek, ez volt a kulcsa a pandémia idején is a kormány sikerének. Sok ország pusztán az egészségügyi védekezésre koncentrált és arra, hogy a munkahelyeket megtartsa. Mi ezek mellett mi képesek voltunk forrásokat mozgósítani és újabb munkahelyeket teremteni” – idézte fel.

„Ezt a receptet újra alkalmaznunk kell. Mi mindenképpen megerősödve szeretnénk kijönni a válságból. Meg tudjuk tartani gazdasági növekedésünket, ami nem lesz olyan erős, mint amit a korábbi években megszokhattunk, de 1-1,5 százalékos lehet. Mindez lehetőséget biztosít számunkra, hogy se a családpolitikából, se a foglalkoztatáspolitikánkból ne engedjünk, a rezsicsökkentést továbbra is fenntartsuk – hangsúlyozta Hollik István. A politikus szerint most összefogásra van szükség, és arra, hogy sokan megválaszolják nemzeti konzultáció kérdéseit.