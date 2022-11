Már hivatalosan is használhatják a kerékpárosok az elkészült szakaszokat a Tokaj környékén épülő kerékpárutakon. Erről Posta György, Tokaj polgármestere tájékoztatott a közösségi oldalon.

„A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektjében épülő kerékpárutak elkészültek, sőt forgalomba is helyezték azokat. A kerékpárosok eddig is használták, mostantól azonban hivatalosan is közlekedhetünk rajta az Erzsébet királyné hídjától a Fesztiválkatlanig, a Lebuj kanyartól Bodrogkeresztúrig, valamint teljes hosszában a Tokaj-Tarcal szakaszon. A város által építendő szakasz munkálatai is jó ütemben haladnak, a mi projektünk a Fesztiválkatlantól a Lebujig tartó hiányzó részt pótolja. Annak elkészültével újabb jelentős kerékpáros fejlesztést tudhatunk magunkénak és egy újabb fontos eleme a Kopasz-hegyet megkerülő kerékpárútnak” - írta.