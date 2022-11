- Ilyen még nem volt a 23 éves működésünk alatt, gyakorlatilag egy hétvége alatt megvolt a pénzt! Nagyon sok magánszemély és néhány cég jelentkezett, hogy segítsen – mondta Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke. - Így most már tudunk tervezni, és januártól is fogjuk folytatni a szállítást és mindent kitalálunk, hogy ez működjön.

Felemelő érzés volt

- Amikor hétfőn elkezdtek a kollégáim telefonálni a gyerekek szüleinek, hogy akkor ismét mennek a buszok - és gyakorlatilag csak egynapos leállás volt -, az óriási öröm és felemelő érzés volt - mondta Jakubinyi László. - A szülőknek is szeretném közvetíteni az örömét. Számunkra, ami most történt, egy új hitet ad, hogy van még lelki és társadalmi erőforrás Magyarországon. Ilyet még nem tapasztaltunk, és ez nagyon biztató – tette hozzá. - Már felajánlások is nagyon meghatóak voltak. Volt, aki azt írta, hogy „2 ezer forintot tudok küldeni, és egy biztatást, amivel talán hozzá tudok járulni az ügyhöz”. Ennyi „Kitartást!” és „Hajrá Szimbiózis!” üzenetet még soha nem kaptunk. Ezeket meg is könnyeztük...

Ahogy arról korábban beszámoltunk a Szimbiózis Alapítvány – 4 kisbusszal – több, mint 100 fogyatékkal élő gyereket szállít Miskolcról és 50 kilométeres vonzáskörzetéből naponta a speciális iskolákba és haza, de igény szerint egészségügyi ellátásra, ügyintézésre és szabadidős tevékenységre is.

A buszok akadálymentesek, tehát kerekesszékkel élők is igénybe vehetik a szolgáltatást; a sofőr mellett pedig egy szakképzett kísérő is utazik a gyerekekkel. Más szolgáltatóktól eltérően nemcsak reggel 8-tól 16-ig, hanem már reggel 6-tól megkezdik a szállítást, és ha szükséges egészen este 6 óráig mozgásban vannak a kisbuszok.

A legnagyobb igény az otthonból iskolába és az iskolából hazaszállításra van, hiszen így a szülők el tudnak menni dolgozni, gyermeküket pedig jó kezekben tudhatják.