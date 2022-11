Három miskolci gimnázium is ott van a top 100-ban a HVG által készített országos, középiskolai rangsorban. A Herman Ottó Gimnázium a 31., a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium az 59., a Földes Ferenc Gimnázium pedig a 79. A lista több szempont alapján készült. Összeállítói figyelembe vették többek között a kompetenciamérések eredményeit, az érettségik átlagát, valamint a felsőoktatási felvételik pontszámának átlagát.

A Dunától keletre

– Nagyon örülünk az eredménynek, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a Dunától keletre mindössze két debreceni középiskola ért el ennél jobb eredményt, és ők sem sokkal jobbat, mint mi. Azonban ezek az eredmények egy pillanatnyi állapotot tükröznek. Minden évben javasoljuk, hogy jobb lenne 4-5 év átlagát figyelembe venni, természetesen mindig kicserélve az aktuális évet. Ez sokkal árnyaltabb és hitelesebb képet adna egy-egy középiskoláról. Mindenesetre megnyugtató számunkra, hogy a rangsorban ugyanott vagyunk, mint az elmúlt évben, tehát tartjuk a szintet, és reméljük, hogy a jövőben is hasonlóan szép eredményt fogunk elérni. Azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy egy hátrányos helyzetű régióban országos szinten ezt az eredményt tudjuk hozni, még a jelenlegi oktatási viharok közepette is. Köszönet jár a szülőknek, a diákoknak és a kollégáknak is, hiszen közös munkáról van szó – fogalmazott az igazgató.

Szalagavató a Hermanban 2019-ben

Fotós: Ádám János

Hozzátette: arra pedig még büszkébbek, hogy a két tannyelvű gimnáziumok között a 9. helyen állnak.

– Iskolánk népszerűségét az adja, hogy a tehetséggondozásra helyezzük a hangsúlyt, kiváló oktatást tudunk biztosítani a gyerekeknek, és nagyon jó közösségről van szó. A tanulás mellett kiváló közösségi programokon vehetnek részt a diákok – emelte ki Madarász Péter, megjegyezve: előnyt élveznek abból a szempontból, hogy 8 osztályos gimnáziumi képzéseik is vannak, így hamarabb megtörténik a motivált gyerekek kiválasztása, mint ahol nincs ilyen képzés.

Előreléptek

Sokat javított a tavalyi eredményekhez képest a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium. A tavalyi 70. helyrők az 59.-re ugrott.

– Vannak azonban még olyan területek, amelyeken javítanunk kell – mondta Holczinger Ferenc, a gimnázium igazgatója. – A magyar nyelv és irodalom érettségi meglepően jól sikerült a diákjainknak, a történelem az elmúlt évekhez hasonló volt, azonban erősítenünk kell a szövegértés-kompetenciát. Folyamatos odafigyeléssel úgy gondolom, hogy tartani tudjuk ezt szintet a következő években is – tette hozzá az igazgató.

Készül a tabló a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban 2022-ben

Fotós: Ádám János

A gimnázium az internetes oldalán is beszámolt a rangsorról. Ott a következőket írták: fontos kiemelni, hogy sok más szempontot lehetetlen számszerűsíteni. Például a hozzáadott pedagógiai értéket, ami az eredményességben felhajtóerőt képez, de ilyen az intézmény lelkisége és a belőle fakadó törődés, a nevelés stílusa, a közösségi és tanulási kultúra.

Sokszínű iskola

A Földes Ferenc Gimnázium igazgatójával, Fazekas Róberttel nem tudtunk beszélni, ezért Vass Ivánt, a Földes Öregdiák Egyesület titkárát kérdeztük. Mint mondta, a 79. helyet úgy kell értékelni, hogy a Földes az egyetlen gimnázium az országban, amely a tehetséggondozás mellett két hátránykompenzációs programot is felvállalt. Az egyik az Arany János Tehetséggondozó Program, ahol hátrányból érkező diákok tanulnak, a másik a Digitális Középiskola, ahol felnőttek, munka mellett igyekeznek megszerezni az érettségit. Utóbbi keretén belül 47 diák érettségizett. ami az iskola végzőseinek az ötödét jelenti. Az ő eredményeiket nem lehet összehasonlítani a nappali tagozatosok eredményével, hiszen például idegen nyelvből havonta egyszer van kontaktórájuk. Emellett a matematika sem az erősségük.

Szerenáddal búcsúztak tanáraiktól a földesista diákok 2022-ben

Fotós: Kozma István

– Többször kezdeményeztük már, hogy a levelezős tanulók eredményeit vegyék ki a táblázatból, de eddig ez nem történt meg. A hátránykompenzáció mellett azonban a tehetséggondozás is fontos feladatunk. Az elmúlt tanévben a megyében csak nekünk volt diákolimpikonunk. Az iskolánkra tehát a sokszínűség a jellemző. Ezzel együtt elégedettek vagyunk a rangsorban elfoglalt helyünkkel – hangsúlyozta Vass Iván.