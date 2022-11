Ha jövőre is zárva maradna, akkor is mintegy 500 millió forint veszteséget termelne a 2021-ben átadott miskolctapolcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdő. Amennyiben kinyitnák, a veszteség 2 milliárd forint felé szaladna. Erről Veres Pál, Miskolc polgármestere beszélt a városi közgyűlés októberi ülésén, jelezve, hogy milyen problémákat okoz az önkormányzat számára az energiaválság miatti gáz- és áramáremelés.

Újraburkolják a medencéket

Az Ellipsum jelenleg zárva tart. Október 3-án kezdte meg az élményfürdő generálkivitelezője a garanciális javításokat, amelynek keretében - mint a városháza sajtóosztályától megtudtuk – egy kivételével minden medencét visszabontanak az aljzatbetonig, majd újraburkolják azokat. Jelenlegi információk szerint a garanciális munka befejezésének várható dátuma december 31-e.

Munkálatok kezdődtek az Ellipsumhoz tartozó régi strandon is, ahol 2021-ben leégett az egyik szauna. Október 3-án startoltak el az azzal kapcsolatos munkák is. Ezzel kapcsolatban azt lehet tudni, a leégett szauna bontási munkálatait végzik a szakemberek, a biztosító ezután dönt a kárrendezés összegéről, ennek ismeretében hozza majd meg végleges döntését az üzemeltető Miskolci Fürdők Kft. a felújítással kapcsolatban.

A fürdő nem eladó

Érdeklődtünk azzal kapcsolatban is, hogy mikor nyithat ki újra az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő. Azt a választ kaptuk, hogy erről a munkálatok befejeztével születhet végleges döntés, jelenleg az egyeztetések és a döntéselőkészítés folyamatai zajlanak.

A nemrég megalakult Miskolci Turisztikai Kerekasztal legutóbbi ülésén Szopkó Tibor, a város turisztikáért is felelős alpolgármestere hangsúlyozta: a város fürdőinek üzemetetése kapcsán három alapvető célt kell szem előtt tartani. A fenntarthatóságot, a magas színvonalon nyújtott szolgáltatásokat és a turisztikai attrakcióinak folyamatos fejlesztését. A jelenlegi kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben lehetetlen a céloknak egyszerre megfelelni, ezért egy olyan üzemeltetési modell előkészítésén is dolgoznak, amellyel piaci szereplőket is bevonnának a fürdők üzemeltetésébe és fejlesztésébe. Szopkó Tibor leszögezte: „A külső tőkebevonás vagyonmegóvást, vagyonmegőrzést, takarékos, felelős működtetést jelent és nem eladást, a miskolci fürdők ugyanis nem eladók!”