Az energiaválság miatt a legtöbb megyénkbeli fürdő szűkítette a szolgáltatásait, de a gyógyfürdők orvosi részlegei továbbra is üzemelnek. Ebben az időszakban egyébként is nagyobb számban látogatják a gyógyulni vágyók a fürdőket.

Csak a wellness szűkült

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő gyógyászati részlegében csak olyan szolgáltatások álltak le, amelyeket a wellnesszező vendégek kértek. A betegek semmiben nem szenvednek hiányt.

– Energiatakarékossági okokból egyelőre a szaunák és az élménymedencék nem üzemelnek, de a gyógyászati részleg továbbra is működik a három beltéri és a három kültéri gyógyvizes medencével – nyilatkozta szerkesztőségünknek Lázárné Csirmaz Henriett, a Mezőkövesdi Tourinform Iroda vezetője. – Hozzánk járnak át gyógyvizes kezelésre a Mezőkövesdi Rehabilitációs Központ Tagkórház betegei is, ezért a gyógykezelés csak a legvégsőbb esetben állhat le. Fürdőnk jelenleg az alap fürdőbelépővel is látogatható. Ebben benne van még a két gyermekpancsoló és a gyógymedencék szélén található jakuzzi is. Gyógykezelés keretében a gyógymedencéken kívül masszázsokat, tangentort, súlyfürdőt, szénsavfürdőt, kádfürdőt és iszappakolást tudunk biztosítani a Nemzeti Egészségbiztosításai Alapkezelő (NEAK) által támogatott és készpénzfizetéses formában a megszokott árakon. Az NEAK-kezelések hét közben működnek beutaló ellenében, amit reumatológus szakorvos ír fel. A kezelések időpontjait aznap osztják be a gyógyászati részleg munkatársai, előre nem lehet bejelentkezni. Sok fürdővendég ilyenkorra időzíti a gyógyvizes terápiáját, mert ősszel kevesebben érkeznek olyanok, akik csak kikapcsolódásra vágynak.

Igyekeznek takarékoskodni

Zavartalanul üzemelnek a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő gyógyászati részlegének szolgáltatásai. Biztonságot jelent, hogy ez nem a fürdőhöz, hanem a Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézethez tartozik.

– Igyekszünk takarékoskodni a gyógyászati részlegben is, hogy ne legyen olyan magas a rezsiköltség, de ez inkább csak apróságokban nyilvánul meg. A szellőztetésnél például odafigyelünk, hogy ne fűtsük az utcát és feleslegesen nem égetjük a lámpát – fejtette ki Gönczi Péterné fürdőrészleg-vezető, a Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet vezető asszisztens helyettese. – Az a szerencsénk, hogy a termálfürdő részéről termálvizet használnak a fűtéshez, ami energiahatékony megoldás. Mi a Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézetnek egy kihelyezett részlege vagyunk, ezért akkor is tovább tudnánk működni, hogyha a fürdő bezárna. Így a kezeléseket változatlanul meg tudják kapni most is a betegek, akik elsősorban nem wellnessre, hanem gyógyulni érkeznek hozzánk. A nőgyógyászati és urológiai problémákkal küzdő pácienseket szakorvosok folyamatosan küldik hozzánk. Ezekre a panaszokra mind jótékony hatással bírnak a balneoterápiás, súlyfürdős és víz alatti tornás kezelések. Reumatológiai szakrendelésünkre szintén házi-, vagy szakorvosi beutalóval jöhetnek a betegek, ahol például fizikoterápiát kaphatnak. A beutalóval érkezők támogatott áron, a hotelvendégek teljes költségen vehetik igénybe szolgáltatásainkat. A frissítő masszázsok mindig az utóbbi kategóriába tartoznak.

Miskolcon árat emeltek

A Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőben egy külön alvállalkozás felel a gyógyászati részlegért, de a páciensekre ez semmilyen plusz kötelezettséget nem ró, a jelenlegi időszakban sem.

– Továbbra is az eddigi rendben működünk, egyelőre nincsenek változások. Bár a koronavírus-járvány előtti forgalmunkat még nem értük el – tájékoztatott dr. Képes Ildikó fizikoterápiás szakorvos, a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő, Gyógycentrumának vezetője. – A legtöbb páciens a rehabilitációs lehetőségek, műtéti utókezelések, izomfájdalmak, ízületi kopások miatt érkezik hozzánk. A gyógyvíz nagyon jól kiegészíti az egyéb kezeléseket, amire a szakorvosoktól lehet kérni beutalót. Emellett víz alatti gyógytornát, vízsugármasszázst, iszapkezelés és gyógymasszázs biztosítunk, valamint a vendégek megmártózhatnak a medencefürdőben. A környékbeli szakorvosok előszeretettel irányítják hozzánk a betegeket, akiket előjegyzünk, de egészségügyi támogatás nélkül, teljes áron is igénybe lehet venni szolgáltatásainkat.

Szintén az eddigiekhez hasonlóan működik a Miskolctapolca Barlangfürdő Aquaterápia részlege az újra nyitás óta. Itt áremeléssel igyekeznek kompenzálni a megemelkedő rezsiköltségeket.

„Továbbra is minden szolgáltatás rendelkezésre áll az Aquaterápia részlegen. Hétköznap 8-18-ig, hétvégén viszont csak 9-17-ig lehet igénybe venni a szolgáltatásokat. A korábbi gyakorlathoz hasonlóan hétvégén csak a wellness szolgáltatások érhetők el, a gyógyászatiak nem. A gyógyászati szolgáltatásokhoz kapcsolódó árak átlagosan 188 Ft-tal, a wellness szolgáltatások díjai átlagosan 1090 Ft-tal emelkedtek” – válaszolta kérdésünkre a miskolci polgármesteri hivatal Sajtó- és Kommunikációs Osztálya.