Hajnal József újságíró, a miskolci Factory Aréna és Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium lettek az idei, megyei Prima díjasok. A Közönségdíjat Fazekas Miklósné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke nyerte el. Szombaton rendezték meg a Miskolci Nemzeti Színházban az idei Prima Díj Gálát, ahol az Év Vállalkozója Díjakat is átadták.

A Prima Díjjal a megye vállalkozói és gazdasági szereplői ismerik el szűkebb pátriájuk kiválóságait, a magyar kultúra, a művészetek, a tudomány, az oktatás, az ismeretterjesztés és média, a köznevelés, valamint a sport területén. A kilenc megyei Prima Díjra esélyes jelölteket 130 jelölt közül választotta ki a zsűri. A három győztes idén is 1-1 millió forintot és a Mancs kutyát ábrázoló bronzszobrot vihette haza, valamint megkapták az ifj. Vajda Attila ékszerész által készített, gyémántokkal kirakott aranykitűzőt, amely Mancs tappancsát ábrázolja. A Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségének Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete immár tizennegyedik alkalommal rendezte meg a díjkiosztó gálát.

Mindenki győztes

Ádám Imre, a VOSZ elnökhelyettese, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének elnöke köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a Prima Gála Demján Sándornak, a 2018-ban elhunyt nagyvállalkozónak, a VOSZ örökös tagjának állít emléket. Ő volt az, aki létrehozta a Prima Primissima Alapítványt és a megyei Prima Díjak rendszerét. Célja az volt, hogy a vállalkozók ne csak a munkájukkal és a vállalkozásukkal foglalkozzanak, hanem fogjanak össze a nemes cél érdekében. Legyenek lokálpatrióták, és a Prima Díjon keresztül támogassák a környezetükben élő kiemelkedő személyiségeket, tudósokat, művészeket, sportolókat.

– A Prima Díjak értéke felbecsülhetetlen, hiszen egy-egy életmű elismerése, óriási szakmai, erkölcsi megbecsülés. Ma csak hárman kaphatnak Prima Díjat, de minden jelölt – fogalmazott Ádám Imre, hozzátéve, fontosnak tartja az Év Vállalkozója Díjat is, hiszen az az ország legnagyobb vállalkozói, munkaadói közösségének patinás szakmai elismerése. Megköszönte a támogatók felajánlásait, akik nélkül nem jöhetett volna létre a díjátadó gála.

Példaképek

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy a megyei Prima Díjak segítenek megőrizni az értelmiség helyi eredményeit, erősítik a kisebb társadalmi egységek összetartozását, hozzájárulva fejlődésükhöz. A jelöltek egytől egytől olyan emberek, akiknek a teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő példa mindannyiunk számára.

Az Év Vállalkozója Díjjal kapcsolatban elmondta, a gazdasági szektorban most szinte mindenki azon dolgozik, hogy megtartsa a munkahelyeket, fenntartsa tevékenységét, és még fejleszteni is tudja cégét, vállalkozását. A díj odaítélésének azonban az is a célja, hogy példaképeket állítson elénk, megmutassa, hogy van értékes jövőnk, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt. Továbbá, hogy vannak követendő egyéni és csoportos példák, követendő vállalkozói megoldások, innovációk, és mindez itt van egyhelyben, a megyénkben.

A köz szolgálatában

Veres Pál, Miskolc polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy nehézségekkel terhelt világunkban a díjkiosztó gála a jóról, az értékekről, a pozitív történésekről szól.

– A tudás akkor igazán értékes, ha nem öncélú, hanem a közösség érdekeit szolgálja. A mai jelöltekre is igaz, hogy tudásukat, képességeiket a köz és a közösség szolgálatába állították. Mert mit ér a közösség, az együttlét, ha nincs benne jelen az egymásra való odafigyelés, a másik emberhez való odafordulás, a kölcsönös tisztelet, a megbecsülés és szeretet. A Prima Díj idei jelöltjei, ahogy a korábbi jelöltek is, ennek a közösségi létnek a szeretetteljes, egymás melletti együttélésnek a követei. Az ilyen szolgálatot, az ilyen missziót a közösségnek el kell ismernie, meg kell köszönnie. Örömmel látom, hogy nem vagyok egyedül ezzel a hitvallásommal, hiszen a VOSZ éppen ezt teszi a Prima Díjjal évről évre. Köszönöm nekik és a támogatóknak – tette hozzá a polgármester.

Eppel János, a VOSZ elnöke három fogalom köré építette beszédét, ezek az ünnep, a kiválóság és a közösség.

Többek között hangsúlyozta: a közösség számára rendkívül fontos, hogy felismerje, elismerje, értékelje azokat az embereket, azokat a teljesítményeket, amelyek messze az átlag felett járulnak hozzá a közösség fejlődéséhez, életéhez. A Prima Primissima Díj is ilyen elismerés.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a VOSZ és annak megyei szervezetei országosan és a megyékben ezt a díjat képviselhetik és vihetik tovább - tette hozzá.

A Seres Ildikó által rendezett Prima Gálán a díjazottakat színvonalas szórakoztató és művészeti produkciókkal köszöntötték, Jancsó Dóra és Rózsa Krisztián színművészek konferálásával.