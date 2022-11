Szinte napra pontosan egy hónappal ezelőtt kezdtek ivóvízvezeték javítási munkákba a Mivíz Miskolci Vízművek Kft. szakemberei Miskolcon, a Dayka Gábor és a Hunyadi utcák kereszteződésében. Az akkori tájékoztatás szerint emiatt „szükségessé vált a Hunyadi utca burkolatának 4-6 négyzetméteres területen történő bontása, és egy forgalmi sáv lezárása.”

Tátongó munkagödrök

Az első időkben még kisebb fennakadásokkal sikerült kezelniük a helyzetet a közlekedőknek az ominózus kereszteződésben, de az utóbbi napokban már inkább a káosz felé közelített a kereszteződés forgalma, sőt a csúcsforgalmi időszakokban el is érte azt. A munkagödör ugyanis a Dayka Gábor utca közepén tátong és rendesen belelóg abba a Hunyadi utcába is, amelynek a közepén – kötött pályán – járnak a villamosok is.

Tehát nem csak a Dayka Gábor utcába, vagy utcából kanyarodni, vagy áthaladni akarók kényszerülnek kerülgetni a munkagödröt és az ott dolgozókat, hanem a Hunyadi utcán közlekedőknek is, akik ezt úgy tudják megtenni, hogy ráhajtanak a villamossínre. Feltéve, ha épen nem jön egy szerelvény.

Az ígéretek szerint a hónap első felében – már nem sok van hátra – befejeződik a vezetékjavítás.

A Dayka Gábor és a Hunyadi utca kereszteződésében:

Hajmeresztő jelenetek

Egy utcasarokkal odébb, a Dayka Gábor utca és a Kis-Hunyad utca kereszteződésében ezekben a napokban még faramucibb a helyzet. Csaknem a kereszteződés közepén kellet feltörni az utat a vízműveseknek egy vezetékjavítása miatt. Az autósok a reggeli és a délutáni csúcsban túlélőfoglalkozáson vesznek részt. A külső nézelődő pedig hajmeresztő jeleneteknek lehet tanúja. Csoda, hogy baleset nem történt eddig a kereszteződésben. Egy vigasz: van esély arra, hogy napokon belül megszűnik legalább ez a közlekedési anomália.

A Dayka Gábor utca és a Kis-Hunyad utca kereszteződésében:

Mozgó útzár

A Dayka-átkötés – egyébként elkészülte után mindenképpen hasznos – építése is igencsak próbára teszi az arra közlekedőket. Érdemes alaposan odafigyelni az arra autózónak. Ráadásul a Petőfi utca elején a belváros felőli jobb forgalmi sáv le van zárva. Kerülni a Zenepalota másik mellett elhaladva a Hunyadi utcán. Ott viszont beleütközik az ember az előbb említett vízvezeték javítás okozta munkagödörbe.

Ezen a hét végén további korlátozások lesznek a Dayka-átkötésnél. Szombaton még tartanak a fakivágási munkák. A munkát mozgó félpályás útzár mellett végzik 8 és 16 óra között a Rácz György utca és a Kálvin János utca érintett szakaszain.