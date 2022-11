Már október 1-je óta ellátja a feladatot, de december 1-jétől hivatalosan is a Miskolci Rendőrkapitányság vezetője lesz dr. Bakk Richárd ezredes, aki elődje, a megyei renfőr-főkapitányságon vezetői feladatot kapott Miskolci István helyét veszi át a miskolci rendőrkapitányi poszton.

Szép, de nehéz örökség

A potenciális városi rendőrkapitányt a legutóbbi miskolci közgyűlési ülésen hallgatta meg a testület, és egyhangú szavazással bizalmat is szavazott neki. Dr. Bakk Richárd Miskolcon született és itt is nőtt föl. Rendőri pályafutása 1996-ban kezdődött, és mindvégig a városhoz és a megyéhez kötődött. A ranglétrán felfelé lépegetve jutott el a miskolci rendőrkapitányi megbízáshoz.

Dr. Bakk Richárd, a Miskolci Rendőrkapitányság vezetője

Fotós: Ádám János

Dr. Bakk Richárd – saját bevallása szerint – egy nagyon jó állapotban lévő miskolci rendőrkapitányság vezetését vette, veszi át. Az eredményes munkát szeretné folytatni és még eredményesebbé tenni a közrend megőrzését. Mint hangsúlyozta, a város nehéz gazdasági helyzetével tisztában van, de annak ellenére arra kérte a városi közgyűlést, hogy a jövő évi költségvetés készítésekor is gondoljanak a rendőrségre. Kiemelte, hogy továbbra is a város közbiztonságának fenntartása lesz az elsődleges feladata a miskolci rendőrségnek. Ebben nagyon nagy szerepe lesz a rendőrség és a Miskolci Önkormányzati Rendészet – a város rendjében fontos szerepet játszó két intézmény – együttműködésének.

A közbiztonság kulcsfeladat

A rendőrkapitányi örökség ezen része, a közbiztonság fenntartása nem lesz egyszerű feladat, mert – mint ahogy Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere a Miskolci Önkormányzati Rendészetnél tett látogatásakor fogalmazott – „Mi ezt kulcsterületnek tartjuk. Mert a miskolciak biztonsága fontos. Különösen fontos abban a helyzetben, ahol elhúzódó társadalmi-szociális válságra lehet számítani.” Az alpolgármester az új városi rendőrkapitányt meghallgató közgyűlésen is jelezte, hogy nem a legjobbkor kapta a feladatot az új kapitány. „Az embereket, a családokat is sújtja a helyzet, és ez a közbiztonság romlásához vezethet. A válsághelyzet megoldásában együtt kell működnie a városnak a rendőrséggel. A városi rendészet költségvetéséből pedig egyetlen forintot nem vettük, veszünk el idén.” Szarka Dénes (Velünk a Város) is ezt emelte ki hozzászólásában: „Nehéz időszak előtt álunk a közbiztonság szempontjából. Extra hatékonyság lesz szükséges.” Simon Gábor, a Velünk a Város frakció vezetője is megerősítette, hogy a város rossz gazdasági helyzetében is elkötelezett a közbiztonság mellett.”

Molnár Péter, a KDNP frakcióvezetője a Fidesz-KDNP frakciószövetség nevében kérte az új kapitányt, hogy folytassa elődei által megkezdett nagyon jó munkát. Kifejtette, hogy jelen helyzetben a rendőrök jelenléte nagyon fontos a közrend és közbiztonság megőrzése érdekében. Dr. Kovács László (KDNP) elmondása szerint az tapasztalható, hogy a rendőri jelenlét csökkent az utcákon, pedig a sokat emlegetett közbiztonság szempontjából ez fontos lenne. Deák-Bárdos Mihály (Fidesz) is azt kérte, hogy fokozzák a közterületen való rendőri jelenlétet.

Megmaradt a támogatás

A város rossz anyagi helyzete ellenére az idei költségvetésből 80 millió forinttal támogatta a Miskolci Rendőrkapitányság munkáját, különösen a közterületi rendőri jelenlét biztosítását. Ezt Badány Lajos alpolgármester jelentette be. Szopkó Tibor alpolgármester pedig ezt mondta: „Ebben a válsághelyzetben megannyi terület működésébe kell beavatkozni a túléléshez, de a Miskolci Önkormányzati Rendészet önkormányzati támogatását nem csökkentettük.”