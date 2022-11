Összesen 10 kerékpárút, illetve kerékpárral használható út építése kezdődhet meg a következő időszakban. Erről Veres Pál, Miskolc polgármestere beszélt a sajtótájékoztatón.

- Ezek közül most 4 kerékpárút építése kezdődik meg. Az egyik ezek között Felsőzsolcát Miskolccal köti majd össze, és a tervek szerint jövő tavaszra készül el – összegezte Veres Pál.

Kerékpár-hálózat

- Ez azért is fontos, mert a közeljövőben szeretnénk megteremteni az összeköttetést a szomszédos településekkel is, és bízunk abban, hogy jövő év végére egy összefüggő kerékpárhálózat alakulhat ki – emelte ki Veres Pál.

A beruházásokhoz a TOP-os források átcsoportosítást kéri a kormánytól Miskolc.

- Ehhez azonban kormányengedélyre van szükség, ezért kértük, hogy ezt az átcsoportosítást minél előbb engedélyezze a kormány. Addig is ezeknek a beruházásoknak a költségnövekményét a város megelőlegezi – hangsúlyozta a polgármester.

- Mindent megteszünk azért, hogy Miskolc zöld, élhető és környezettudatos város legyen – hangsúlyozta Badány Lajos alpolgármester, aki a többi között utalt azokra a pontokra, ahol már használt sütőolajat lehet leadni Miskolcon. - Ebbe a sorba illeszkedik bele a Szinva zöldfolyosó tervezése és a kerékpáros szervízpontok megteremtése is – tette hozzá.

Kétkerékre hangolva

Az összesen 10 kerékpárút megvalósítását magában foglaló terv második üteme a Miskolcot Felsőzsolcával összekötő kerékpárút.

- Ebben most négy szakasz valósul meg – ismertette Miklós Viktor, a Pályázati Főosztály vezetője. - Ez az út az Auchan-nal szemközti XXL parkolóból indul - az M30-as felhajtó irányába – ahol a meglévő járdát szélesítik ki. Itt az egyik oldalon a gyalogos, másik oldalán a kerékpáros forgalom kap majd helyet, majd az út az M30-as autópálya alatt, a töltésen keresztül csatlakozik a felsőzsolcai kerékpárútba – mondta.

Badány Lajos, Veres Pál és Miklós Viktor tájékoztatott a tervekről

Fotós: Ádám János

A projekt további részében a Cserfa utca és a Mexikóvölgy közötti szakasz készül el, emellett kerékpárút köti majd össze a Mexikóvölgytől a Diósgyőri várig tartó útszakaszt is. Ezekkel párhuzamosan elkészül majd a Kondor Béla utcán egy már meglévő út kerékpáros nyomvonalának felfestése is. Ezek a kerékpárutak is várhatóan tavaszra készülnek el.

További tervek is megvalósulnak

A Déli kerékpárút még több összeköttetést tartalmaz majd, és a tervek szerint 2023 végéig épül meg. Ebben Miskolc és Mályi között jön majd létre kerékpáros összeköttetés, majd az egyik szakasz Szirma felé, a másik Miskolctapolca felé biztosít eljutást. Emellett létrejön a Harsányt Kisgyőrrel összekötő kerékpáros útszakasz is, ahogyan a fejlesztésnek köszönhetően kerékpárral is el lehet majd jutni Miskolctapolcáról Görömbölyre.

Erdei kerékpárút köti majd össze Diósgyőrt Lillafüreddel is. Ennek a projektnek a környezetvédelmi és építési engedélye is megvan, azonban Lillafüreden egy kerékpáros híd megépítését is betervezték, amelynek engedélyeivel még nem rendelkezik a város. A kivitelezés akkor fog elindulni, ha ez az engedély is rendelkezés áll.