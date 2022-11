A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvánosan elérhető kimutatása alapján idén, a fűtési szezon kezdete óta kevesebb gáz fogyott a tavalyihoz képest. Október 15. és november 15. között például 34 százalékkal csökkent a gázfelhasználás. Bár egyes szakértők szerint ez nem a takarékosság eredménye, hanem csupán az időjárásnak és az ipari és önkormányzati szereplők általi csökkentésnek köszönhető. Kétségtelen, hogy a fűtési szempontból kedvező időjárás segített a spórolásban, de az is egyértelmű, hogy mindenki "fogta" az energiaár-plafon kihívását, és amennyire módja volt, koncentrált a spórolásra.

Más kérdés, hogy a technikai megoldások hiánya miatt mennyire korlátozottak ezek a lehetőségek.

Még jól bírják

Istvánék azok közé tartoztak, akik részt tudtak venni a panelprogramban, így az energiaár-robbanás hírére nagycsaládosként már átbeszélték a takarékoskodási lehetőségeket. A legszembetűnőbb változás a korábbi évekhez az otthoni öltözködésben mutatkozik, mindenki meleg papucsot kapott, és előkerültek a vékonyabb-vastagabb pulóverek. A családfő reszortja a fűtés beállítása a tél folyamán, melyhez a hőmérőn kívül a kisebbek relatív hőérzetét is számításba veszi.

Andrea és két gyermeke egy kétszintes családi házban lakik, mérnökként némileg szakmájába vág, így végzett számításokat, hogy milyen átalakítás szükséges az életmódjukban a magasabb rezsiszámlák kivédése érdekében. Annyiban kedvező a helyzetük, hogy éppen tavaly fejeződött be a ház utólagos szigetelése, és a cirkós rendszer átalakítása is egy modernebb, jól szabályozható fűtést eredményezett. Első körben lezárták a felső szintet, mely következtében kissé - de még a kényelem határain belül - össze kellett húzni magukat. Így a gyerekek nem külön szobában vannak, hanem térelválasztó bontja ketté a nagyszobát, anyukájuk pedig a kisebbe költözött. A felső szint fűtését sem szüntették meg teljesen a penészesedés elkerülése érdekébe, de ott csak alapszinten működnek a fűtőtestek. Náluk is változott az otthoni viselet, de egyelőre jól bírják a kicsivel hűvösebb napokat is - tudtuk meg. A gázszámla egyelőre elviselhető, de némi izgalommal várják a későbbieket, ha beköszönt az igazi zimankó.

Ferenc egy kisméretű panelban lakik egyedül, amely sajnos már nem érte meg a panelprogramot. Ennek ellenére nem aggodalmaskodik a téli fűtés miatt, egyelőre semmit nem érzékelt a rezsinövekedésből. - Egyébként is jól bírom a hideget - jegyzi meg fanyarul. Úgyhogy ezidáig alig-alig kapcsolta be a fűtést, ha vendégek jönnek, akkor "tesz rá egy lapáttal". Nem számít hideg télre, de azért biztonságból megújította a pulóverkészletét.