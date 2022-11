Régóta szívügyük

Kovács Krisztián az Első Miskolci Lions Klub soros elnöke felidézte: a klub az alapítása óta igyekszik a vakok- és gyengénlátók segítésére és támogatására fókuszálni. A konkrét lovagoltatási ötlet az egyik klubtársunk felvetése volt, és mivel a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületével állnak kapcsolatban, így adott volt a lehetőség.

– A legutóbbi Tokaj-Hegyaljai vakszüret után ez a második ilyen rendezvényünk. Fontos az a kíváncsiság, ami hajtja a látássérülteket, és nagyon bátran, vállalkozókedvűen viszonyultak ehhez a kihíváshoz is. Természetesen a megfelelő segítséget igyekszünk megadni mindenkinek. Ez egy sorozat kezdete, hiszen még további két alkalommal lesz lehetőségük kipróbálni magukat, és szeretnénk ezt az országosan, illetve a világszervezet felé bemutatni, példát adni - fogalmazta meg az elnök.

Sokan jelentkeztek

Barnóczki Gábor, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének elnöke örömmel vette a felkérést.

– Néhány tagunk már lovagolt, és a tervek szerint több alkalommal is lehetőségük lesz tagjainknak a sport kipróbálásához - mondta az elnök. Külön öröm, hogy a DVTK lovas szakosztálya is csatlakozott a kezdeményezéshez. A szabadidős sporttevékenység a látássérültek számára túrázással, tandemkerékpározással, teke foglalkozással, gyógytornával, jógával biztosított itt a megyében, és kiemelkedő ez a remek hétvégi program is, amelyre néhány nap alatt össze tudtuk gyűjteni a gyermek és felnőtt jelentkezőket - hangsúlyozta.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.