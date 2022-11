A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete hagyományos, évente megrendezett véradók napi eseményét kedden tartotta a Megyeháza Dísztermében. Az ünnepélyes köszöntőket követően a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikumának műsorát tekinthették meg a sokszoros véradók, akiknek kitüntetéseket és elismeréseket adtak át. A legtöbben a meghívottak közül az ötvenszeres véradó címmel büszkélkedhetnek, a rekorder vért adó pedig már 140-szer nyújtott segítséget ily módon beteg embertársainak.

Szloboda László 140-szer adott vért | Fotós: Ádám János

Ők is gyakran toboroznak

A véradók pótolhatatlan önkéntesek, nélkülük nem működne a betegellátás. Véradónak lenni nagyon jó érzés, másokon, embertársainkon segíteni mindig felemelő – mondta Bánné Dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, aki maga is rendszeres véradó. Hozzátette: az egészségügyi intézmények éves vérellátáshoz hazánkban nagyságrendileg 390 ezer véradás szükséges, ez azt is jelenti, hogy egy-egy munkanapon 1600-1800 véradóra van ehhez szükség. A véradók napja kiváló alkalom arra, hogy ezt tudatosítsuk, és arra buzdítsunk mindenkit, hogy adjon vért. A megyei önkormányzatnál is évente több alkalommal szerveznek véradást, így könnyebb megszólítani azokat, akik eddig még nem vállalták e nemes feladatot – emelte ki az elnök. Majd köszöntötte a teremben helyet foglaló véradókat, akik már több alkalommal döntöttek úgy, hogy életet mentenek vérükkel.

Nem csak vérüket, idejüket is adják

Az önkéntes véradók egy olyan segítő közösség tagjai, amely mással nem pótolható. Az, ha valaki fiatal korától kezdve rendszeresen és sokszor ad vért, az általában egész életében kitart e mellett a tevékenység mellett – hangsúlyozta Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója. Segítségnyújtás azoknak, akik máshonnan nem kaphatnak, csak a véradóktól. Akik a rászorulóknak nemcsak vérüket ajánlják fel, de idejüket is, hiszen évente négyszer-ötször néhány órát szánnák arra, hogy segítsenek ezzel beteg embertársaikon – emelte ki a megyei igazgató. Grubert Roland végül azokat a munkatársait is köszöntötte, akik a véradásokat szervezik, hiszen évente 550-600 véradó eseményt hoznak létre megyeszerte.