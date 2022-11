A szociális munkások az év minden napján segítik és gondozzák a rászorulókat. A szociális munka napja alkalmából Miskolc önkormányzata kitűntette a szakma legjobbjait 2022. november 17-én, a Polgármesteri Hivatal Dísztermében, az önkormányzat képviselő-testülete és a MESZEGYI szakmai képviselete részvételével. Zenés, irodalmi műsorra a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikumának diákjai közreműködtek. Veres Pál, Miskolc polgármestere a görög mitológiából ismert, sziklát görgető Sziszüphoszhoz hasonlította a szociális munkások feladatait köszöntőjében.

"A szociális munka napjának gondolata a kilencvenes években született meg Nógrád megyében, de ténylegesen csak 2016 óta ünnepeljük. Szeretném megköszönni a szociális munkások áldozatos munkáját, másokért végzett szolgálatát! A jelenlegi nehéz időkben még több a kiszolgáltatott, segítségre szoruló ember, ezért most még fontosabb az Önök feladata, de nehezebb is" - mondta Veres Pál polgármester. "Az Önök ereje nem fogy el félúton és az erőfeszítéseik nem feleslegesek. Sok segítségkérő ebből kap reményt. Önök azok, akik hozzáférést és egyenlő bánásmódot biztosítanak a szükséget szenvedőknek. Egy egyenlő világ követei és Önök nélkül sokkal nehezebb lenne a 21. század. Arra kérem Önöket, hogy sose zárják be a kezüket, a szívüket és ne adják fel! Legyenek erősebbek még a mitológiai Sziszüphosznál is! Bár a városnak is alig van, de igyekezni fogunk mindenben segíteni, hogy átvegyünk valamit a terheikből. Köszönöm, hogy Önökre most is számíthatunk!"

Nehéz munka, kevés elismerés

Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere ünnepi beszédében kiemelte, hogy a szociális munka napjával és hetével mindazt az elismerést szeretnék pótolni, amit a szociális munkások a mindennapokban nem kapnak meg.

"Hétfőn ugyanebben a teremben a MESZEGYI szakmai konferenciával indítottuk el a szociális munka hetét. Ez a hivatás nagyon sok önfeláldozással és méltatlanul kevés elismeréssel jár. A tematikus hét arra is alkalmas, hogy megálljunk a hétköznapok rutinja között és rátekintsünk távolról az embert próbáló feladatra, amelyet bármely szociális ágazatban végzett munka jelent" - hangsúlyozta Varga Andrea alpolgármester. "A szociális munka ágazatai közötti közös pont a nagybetűs ember, hiszen mindezek keretében emberek a saját személyiségükkel dolgoznak emberekkel. Rengeteg személyes, nehéz sorssal néznek szembe a szociális munkások, amelyek megterhelik őket. Különösen akkor, ha nincs szakmai támogatás mögöttük, nincs sikerélmény és elismerés az elvégzett munkájukért. A városvezetés ezzel az ünnepséggel szeretné lehetőségeihez mérten elismerni és megköszönni azt a munkát, amit a szociális munkások tesznek Miskolcért. Nincs rendben, hogy a szociális ágazatban dolgozók sokszor csak kicsit vannak jobb anyagi helyzetben, mint, akiknek segítenek. Többen a biztos megélhetés hiányában kénytelenek elhagyni a szakmájukat. Mi mindent megteszünk azért, hogy ez a helyzet változzon, hiszen most újból nagy-nagy szüksége van a szociális munkásokra a társadalomnak."