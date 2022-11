Tegnap hajnalban már csak 0 fokot mutattak a hőmérők, és nappal sem volt több 10 foknál. A hideg idő beköszöntével mindenkinek jobban oda kell figyelnie az egészségére, a legnagyobb veszélyben azonban azok vannak, akiknek nincs hová hazamenniük.

Megyénkben több nagyobb városban is működik hajléktalanokat befogadó intézmény. A legnagyobb ezek közül a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének Hajléktalanokat gondozó Központja. Itt nemcsak a hideg, de a válság miatt is egyre többen kérnek menedéket, tudtuk meg Duberné Dunaveczki Éva intézményvezetőtől.

Nem tudták fizetni

– Azt tapasztaljuk, hogy tíz százalékkal nőtt az ellátottjaink száma a korábbi évek hasonló időszakához képest, és többen veszik igénybe a népkonyhai szolgáltatásunkat is. Többen vannak a nappali melegedőben, és sokan keresik az átmeneti elhelyezést nyújtó lehetőségeket. Ennek az az oka, hogy az emberek nem tudják tovább fizetni az albérletüket. Van, aki eddig konyhai kisegítőként dolgozott, de megszűnt a munkahelye, másoknak pedig megromlott az egészségi állapotuk, ami miatt már nem tudnak munkát vállalni – árulta el tapasztalatait az intézményvezető.

Mint fogalmazott, az idén is felkészültek a téli krízisidőszakra. Az utcai gondozószolgálat munkatársai már októberben körüljárták a területüket. Vannak olyan hajléktalanok, akik lépcsőházakban, belvárosi pincékben húzzák meg magukat, mások hétvégi telkes területen. Ők egyszerű építményekben élnek. Azoknak, akik nem tudnak fűteni, az utcai szociális munkások felajánlották az intézményi szolgáltatást, de ezzel nem mindenki akar élni. A Vöröskereszt ellátási területén körülbelül 150 ember él kint a hideg hónapokban is.

Fotós: Ádám János

– Pedig az intézményben van még hely. Megnyitottuk az időszakos férőhelyünket 58 főnek. 15 fő részére áll rendelkezésre befogadó szálláshely, és természetesen működik a 80 fős éjjeli menedékhelyünk, valamint a 100 fős átmeneti szállónk is. A szociális otthonunk pedig 60 főt tud befogadni. Hétköznaponként a népkonyhánk 200 ember részére biztosít egy tál meleg ételt. A nappali melegedőnk a hét minden napján 8 és 18 óra között van nyitva. A fedél nélkül élő emberek számára fürdési, mosási és pihenési lehetőséget is biztosítunk – sorolta az intézményvezető.

Orvosi vizsgálat

Miskolc hajléktalan embereivel foglalkozik a Napfényt az Életnek Alapítvány is, melynek szakmai vezetője, Végh András lapunknak elmondta, ők nem tapasztalták, hogy többen kérnének szállást vagy segítséget tőlük, mint az elmúlt években. Az alapítvány utcai szociális munkásai szintén bejárták a területüket. Tudják, hogy hol mennyien élnek a hideg időben is a szabadban vagy egyszerű építményben. Körülbelül 100-an lehetnek, rájuk fokozottan figyelnek az alapítvány munkatársai, de természetesen felajánlják számukra az intézmény szolgáltatásait.

Az alapítvány biztosít 100 férőhelyes nappali melegedőt, ami munkanapokon reggel 8-18 óráig tart nyitva. Van 50 férőhelyes átmeneti szállásuk és 32 fős rehabilitációs részlegük. Szállást tehát összesen 82 embernek tudnak biztosítani, és van még üres férőhelyük. Azt azonban tudni kell, hogy ebben az intézményben fizetni kell a szállásért. Az átmeneti szállón az első 30 nap ingyenes, ennyi idő alatt az emberek tudnak regisztrálni a munkaügyi központban, és el tudnak helyezkedni, akár a közfoglalkoztatásban. Az alapítvány 24 órás egészségügyi centrumot is működtet a hajléktalanok részére, valamint fürdési lehetőséget is biztosít.

Kilakoltatták

Érzik a válság hatását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat miskolci Gondviselés Házában is, tudtuk meg Kocsenga Anton intézményvezetőtől. Mint mondta, az utóbbi hetekben több ember is segítséget kért tőlük, akik az 50 fős átmeneti szálláson kaptak helyet. Jó a kapcsolatuk a családsegítő szolgálattal, nemrég ők jelezték, hogy egy háromtagú család bajba került, mert kilakoltatták őket. Az intézmény nappali melegedőjében pedig olyan emberek is megjelennek, akiknek egyébként van lakásuk vagy házuk, csak mivel nem tudtak fizetni, kikapcsolták náluk az áramot és a gázt. Ők az intézményben kapnak reggelit és vacsorát, de moshatnak, fürödhetnek, és ha betegek vagy fáradtak, le is pihenhetnek. Az Árpád utca 2. szám alatt a nappali melegedő egész nap nyitva van, és az odaérkező embereknek az ügyintézésben is segítenek a szociális munkások.

Egyre többen vannak a nappali melegedőkben is

Fotós: Ádám János

– November 1-jén megnyitottuk az időszakos férőhelyünket, ahol 15 embert tudunk fogadni. Ez este 6-tól másnap reggel 6-ig tart nyitva, és elsősorban a diósgyőri városrészben élőket fogadjuk. Akik ide térnek be, ugyanazokat a szolgáltatásokat vehetik igénybe, melyeket a nappali melegedőben tartózkodók. Megerősítettük az utcai gondozószolgálatunkat is. Az utcai szociális munkásaink délután 2-4-ig az irodában fogadják azokat a hajléktalanokat, akiknek ügyintézésre van szükségük, este 6-10-ig pedig a területet járják, és a nem megfelelő körülmények között élőknek ruhát, takarót, meleg teát, konzervet visznek. Ők az általunk felügyelt területen körülbelül 80-an lehetnek. Mindemellett van egy 150 fős népkonyhánk is. Már most, az ősz végén telt házzal működünk – tette hozzá az intézményvezető.