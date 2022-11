Több elemből álló installációt épített a miskolci önkormányzat főaulájában a Dobd le(fel) a textilt! akció részeként az Európai Hulladékcsökkentési Héten a MiReHu, hogy népszerűsítse a Reuse-t, azaz az újrahasználatot és az Upcycling-ot, vagyis az értéknövelő újrahasznosítást. A kiállítást 2022. november 21-én, délelőtt nyitották meg. A tárlat címe „A réginek is van helye az új között”. A retro tárgyakból és a textil újrahasznosításról szóló molinókból álló kiállítás megnyitóját, a Balázs Győző Református Líceum fotográfus képzésében részt vevő tanulói is megtekintették és jó fotó témának tartották.

MaKuArt az új stílus

„Múlt évben a MiReHu elnyerte az Európai Hulladékcsökkentési Hét hazai díját, az országban egyedülálló szemléletformáló programjai révén. Azt gondoltuk, hogy a tavalyi sikerhez, kellő attrakcióval kell idén is hozzájárulnunk” – mondta Ladányi Roland, a MiReHu Nonprofit Kft. ügyvezetője. „Az itt látható bútorokat az újrahasználati központból, a hulladékudvarokból mentettük meg, mert már egyszer kihajították őket. A saját kollégáink újították föl ezeket és teljesen új dizájnt adtak nekik. Mögöttünk látható egy függönykiállítás is. Azt az üzenetet szeretnénk átadni ezzel, hogy nem feltétlenül kell kidobnunk azért egy bútort, mert régi. Sőt kisebb átalakítással a szobánk dísze lehet. Ezzel egy új trendet szeretnénk kiépíteni, aminek a MaKuArt nevet adtuk. Emellett saját telephelyünkön is elindult egy kiállításunk, ahol a farmeranyag került fókuszba.”