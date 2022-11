A karácsonyi nagy bevásárlási roham kvázi beharangozásaként külföldről indulva terjedt el a Black Friday szokása, mely elvileg rendkívüli akciót jelent számos árucikkre, melynek aztán számos permutációja keletkezett a Black Weekend-től kezdve a különböző egyéb napokon tartott akciókig. Tekintettel arra, hogy elsősorban a nagy áruházláncok lépnek be az akcióba, megyénkben is sokan élvezhették, élvezhetik az akár 50-70 százalékos leárazások előnyét. Legújabban a fekete pénteki akciókat újabb, nagy áresés követi - a cyber monday, vagyis kiber hétfő. Ennek főleg azok örülhetnek, akik sokat rendelnek online külföldről. Ma ismét beköszöntött az Amerikából indult, mostanra pedig az egész világon elterjedt shopping ünnep. Külföldön ezt a napot tartják a legnagyobb online leárazások napjának, és itthon is egyre több cég akciózik ilyenkor. A kiber hétfő időpontja mindig a Black Friday-t követő hétfő, vagyis idén november 28. Főleg internetes webáruházak hirdetnek ilyenkor óriási leárazásokat és főleg külföldön. Cyber Monday lesz például az Amazonnál és az Aliexpressnél is. Az akció koncepciója a következő: azért ezen a napon kell leárazást tartani, mert a hálaadás után ezen a napon térnek vissza először a munkahelyükre az emberek, és a számítógépjeik mellől online megvásárolhatják mindazt, amiről a Black Friday és az azt követő hétvége során lemaradtak.

Az akciózásra talán kicsit jellemző saját tapasztalat: az egyik nagy csomagküldő szolgálatnál rendeltünk számítógépet. A szállítási időpont átfedésben volt Black Friday akciójukkal, így azt tanácsolták, várjuk meg az átvétellel az akciót, hátha bekerül abba a csomagba. Így is lett, ám hiába volt aznap mintegy 30 százalékkal olcsóbb a gép a korábbi megrendelés miatt, csak teljes áron tudtuk megkapni.

Mire figyeljünk?

Mivel döntően külföldi webáruházak tartanak ilyenkor leárazásokat - csak néhány hazai webshop hirdetett eddig Cyber Monday-t -, aki akciós termékekre vágyik, ezekről kell rendelnie. A legfontosabb tudnivaló ezzel kapcsolatban, hogy annak az országnak a garanciális, jótállási feltételei vonatkoznak majd a megvett termékre, ahol a webshop székhelye van. Éppen ezért érdemes alaposan átgondolni, hogy a termék kedvező vételára és a kiszállítási költség együtt is olcsóbb-e a hazai beszerzésnél. Ezen kívül tartsuk észben, hogy a külföldről rendelt csomagok nem napok alatt érkeznek meg, az átfutási idő van, hogy 6-8 hét, továbbá aki az EU-n kívülről rendel, annak 150 eurónál alacsonyabb értékű áru után áfát kell fizetni, efölött pedig vámot és áfát is. Ezen kívül a legtöbb termékből az ilyen akciókon darabszám-korlátozás van, ezért nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást. Mindig pontosan tüntessük fel a szállítási címünket és telefonszámunkat a rendeléskor, mindig valós, teljes nevet (vezetéknév, keresztnév) adjunk meg, a rendelés és a fizetés visszaigazolását vagy ezek képernyőképét mentsük el, mert a vámkezelés során előfordulhat, hogy szükség lesz rá.