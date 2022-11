Csöbör Ferenc halálának 30. évfordulója alkalmából festményeiből és grafikáiból nyílt kiállítás, 2022. november 24-én, délután az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban. Az alkotó Csöbör Katalin országgyűlési képviselő édesapja. A település lakói a tárlattal emlékeztek meg közösen: az apáról, az állatorvosról és a város első képviselő-testületének tagjáról.

A kiállítást Máger Ágnes festőművész nyitotta meg. Zenei műsorral közreműködtek a Symphonia Alapítvány növendékei és oktatója, Váradi Zoltán, szavalataival pedig dr. Hortai Rita. Az ünnepség kezdetén Lengyel-Béres Klára, a rendezvénynek helyet adó közösségi ház intézményvezetője kérte a jelenlévőket, hogy helyezzék el egy meggyújtott mécsesnél az emlékezés virágait.

Sokoldalú alkotó

"Csöbör Ferenc 1929-ben született Ukk községben, amely Veszprém megye Sümegi járásához tartozik, jelenleg 350 fő lakja. 1958-ban jött Alsózsolcába. Olyan ember volt, aki azt gondolta, hogy a munkáról nem beszélni kell, hanem el kell végezni. Mindig igyekezett gyámolítani a reményeitől megfosztott parasztságot" - idézte fel Szilágyi László, Alsózsolca polgármestere. "61 éves volt, amikor a rendszerváltás révén településünk visszakapta önállóságát. Emberséges önkormányzati képviselőként emlékszünk rá vissza. Annak a képviselő-testületnek volt a tagja, amely megvalósította a közösségi ház felépülését. 1993-ban kopjafát állítottak emlékére a temetőkertben."

"Nagyon büszke vagyok a Symphonia Alapítványra, amit 2011-ben hoztunk létre és az országban már kétezer gyerekünk van. Alsózsolcának ma már sok művésze van. Több festménykiállítás volt itt, a helyi alkotókra mind büszkék vagyunk" - mondta Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő. "Apukám a képzőművészeti egyetemet állítólag azért hagyta ott, mert utált Sztálin-képeket festeni, úgyhogy állatorvos lett belőle. Több helyről gyűjtöttük össze a festményeit. Sokan eljöttek ma ide, akik személyesen ismerék édesapámat, aki már nem fog visszatérni közénk, de hagyott maga után értékeket."

Az alkotó munkáit Máger Ágnes festőművész elemezte.

"A grafikák között egy szén tanulmányrajzot és két gipsz után készült grafikát látunk, amelyek rendkívül plasztikusak, remekül kidolgozottak. Valószínű modell után készültek az egyetemen. A portréfestészet a festészet műfajában fokmérő. A lányáról Katalinról is készült kis korából egy portré, amely hitelesen adja vissza a boldog gyermekkort, a színei szépen harmonizálnak. Sümeg várromját is lefestette a művész, amely Dunántúl csodálatos ékköve. Csöbör Ferenc ott élt és a képen látszik, hogy nagy szeretettel készült. A kiállításon látható egy feszület is, amelyet lányának szánt. Ez jelzi, hogy hívő alkotóról volt szó. A Boldog ember című festmény karakteres vidám cigány embert ábrázol kenyérrel. A figura egy sör reklámban ragadta meg. A kenyérről azonban a fizikai mellett a szellemi táplálék is eszünkbe juthat. A tájképén pedig megjelenik a dolgozó ember, egy anatómiailag tökéletes tehénnel. Egy ökrös szekeret is megfestett a téli pusztában" - mutatta be Máger Ágnes.