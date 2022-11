Délelőtt 10 órától Adventi üvegfestés workshop, illetve Hozz egy könyvet, vigyél egyet! adventi akció lesz. Bing nyusziék és a Mikulás gyermekelőadás kezdődik, a nap folyamán két előadást is terveznek. Majd 12:30 és 16 óra között kézműves foglalkozás vár mindenkit, de aki mozizni szeretne, annak is kedveznek. A kis Winnetou - német családi kalandfilm tekinthető meg. 17 órától karácsonyi mesekuckó, majd csúnya karácsonyi pulcsik versenye lesz a Művészetek Háza előtti téren. Egész nap, egészen este 7 óráig kézműves vásár emeli a rendezvény fényét. A gyermekek Mikulással és barátaival is találkozhatnak a délután folyamán. Mindezek mellett adománygyűjtést rendeznek a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének javára és az Állategészségügyi Telep működésére. Az estet a ZENITA Hang-varázs Stúdió tehetségeinek, valamint a Rebellions együttes és Éva Bence énekes műsora zárja. A programok egy részének látogatása ingyenes, kivétel a színházi előadások, a mozi és az üvegfestő workshop.