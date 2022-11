Nemcsak a hazai, de a nemzetközi borszakma is komoly érdeklődést mutatott a Tokaj School of Wine Business (TSWB) egyedülálló borüzleti képzése iránt, rögtön az első évfolyamba Nagy-Britanniából és Szlovákiából is érkeztek hallgatók.

Dr. Fiáth Attila

Fotós: Szabó Bence

Szeptember közepéig számtalan jelentkezés érkezett a nyáron meghirdetett programra, amely október 26-án indult el Sárospatakon, a Tokaj-Hegyalja Egyetemen. Az egyetem alá tartozó TSWB a dijoni partneriskola, a School of Wine & Spirits Business at Burgundy School of Business (BSB) oktatóival várta a hallgatókat, akik többek között vállalkozásfejlesztést, pénzügyet, marketinget, stratégiaalkotást, PR-t és márkamenedzsmentet tanulnak, mindezt természetesen a bor köré építve.

Erős a verseny a borpiacon

A tanárok között van dr. Steve Charters, Master of Wine, a BSB bormarketing professzora és kutatója, dr. Lara Agnoli, a burgundiai partneriskola bormarketing és közgazdaságtan docense, Jacques Thebault, a képzés nemzetközi marketing és gazdálkodás oktatója, valamint dr. Fiáth Attila nemzetközi borakadémikus, egyben a TSWB igazgatója, aki pénzügyet és business-projektet fog tanítani az egyéves kurzus alatt. A képzés nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a hallgatók személyesen is találkozhassanak a borvidék jeles képviselőivel, így az első jelenléti alkalommal ellátogattak a Patricius Borházba, a Grand Tokajba, a Henye Borászatba, a Dereszla Pincészetbe és az Oroszlános Borbirtokra is, ahol a borászokkal, birtokigazgatókkal és marketingvezetőkkel vitathatták meg az aktuális üzleti és borászati kérdéseket, kihívásokat.

A Grand Tokajban Fotós: Götz Ildikó

„Az elmúlt években rendkívül erős verseny alakult ki nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi borpiacon is, ami azt jelenti, hogy üzleti tudás nélkül szinte lehetetlen lesz érvényesülni a jövőben. Nem elég a kiváló minőségű bor, azt el is kell tudni adni, ehhez pedig az angoltudás mellett az üzleti nyelvet is nagyon jól kell ismerni. Pontosan ezt a tudást nyújtja ez a posztgraduális képzés, ami nemcsak a hazai kereskedelemben, de az exportpiacon is magabiztosabb fellépést biztosít majd az azon résztvevőknek” – mondta dr. Fiáth Attila.

Számos helyről jelentkeztek

A jelentkezők száma azt jelzi, hogy az újdonságra nagy az igény; az angolokon, szlovákokon, svájciakon és szerbeken kívül Magyarország számos borvidékéről is jelentkeztek, így Tokaj mellett Villányból, Szekszárdról, Balatonról és a Mátrából is voltak érdeklődők.

A Patricius borházban

Fotós: Horváth Laura

„Rendkívül boldogok vagyunk, hogy a TSWB Közép-Európában is egyedülálló borüzleti menedzser képzése iránt ennyire nagy az érdeklődés. Ez kiváló bizonyítéka annak, hogy az elengedhetetlen szakmai tudás mellett az üzleti gondolkodás elsajátítására is nagy igény van nemcsak itthon, de külföldön is. Ez a kurzus a gyakorlati életben is kiválóan hasznosítható tudással fogja felvértezni a hallgatókat, akik így a saját üzletük fejlődése révén egy-egy régió és az egész ország előrelépéséhez is hozzá tudnak járulni” – mondta Prof. Dr. Stumpf István, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Négy alkalommal és online

A hallgatók – akik közül többen ösztöndíjprogramban is részt vehetnek – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően hibrid rendszerben sajátíthatják el az ismereteket. Az egy év alatt négy alkalommal van személyes jelenlétet kívánó oktatás, a fennmaradó tananyagot online formában és önállóan tehetik majd magukévá.