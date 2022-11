A belügyminiszter az egészségügy átalakításáról szóló törvénycsomag vitája előtt előtt egy nappal fogadta a parlamenti pártok képviselőit. Ezen a fórumon beszélt a belügyminiszter arról, hogy az ápolási ágyak tervezett átadása a szociális szektornak nem egyik pillanatról a másikra történik, hanem egy több éves próba program lesz Borsodban.

Egyebek mellett kiderült, hogy bár a mostani törvénycsomagból végül kimaradt a szakrendelők államosítása, de az hosszabb távon továbbra is „tervben van”. Az alapellátási ügyelet átalakításából pedig most azért marad ki Budapest, mert a belügyminiszter szerint a főváros teljesen máshogy működik, ezért felmérik a jelenlegi helyzetet, és utána lesz erre is javaslatuk.