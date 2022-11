Civil Életért-díjjal ismerte el a Kazincbarcikai Római Katolikus Egyházközség Karitász Csoportja hosszú éveken át tartó közösségi munkáját a város. A díjra a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma jelölte a csoportot. A kitüntetést Tran Si Nghi Ferenc szalézi atya, a kazincbarcikai Szent Család Templom vietnámi származású plébánosa és a csoport vezetője, Begov Ferencné Katalin vették át Szitka Péter polgármestertől.

Az ünnepélyes átadó az idősek világnapja alkalmából megtartott rendezvényen, a Don Bosco Sportközpontban volt.

Istennek adnak hálát

– A Civil díj meglepetésként ért bennünket, amelyet nagyon szép ünnepség keretében vehettünk át. A kitüntetésért elsősorban Istennek adunk hálát, hiszen az Ő dicsőségére teszünk mindent, nem az elismerésért dolgozunk – mondta Tran Si Nghi Ferenc atya. – A Katolikus Karitász az egyik legfontosabb dolognak tartja, hogy a hálózatban munkálkodó szolgálók személyes szeretete eljusson az általuk támogatott rászorulókhoz. A szervezet védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet, aki arra bíztatta a keresztényeket, hogy tegyék boldoggá az embereket. Nekünk is ez az egyik küldetésünk.

Szolgáló, lelki közösség

A karitász csoport számos tevékenysége közül a plébános kiemelte a legfontosabbakat.

– Huszonhat éve, 1996 óta működik római katolikus karitász csoport Kazincbarcikán. 2001-ben a szalézi rend vette át ennek a koordinálását. Lelkes, 35 fős önkéntes közösségünk, amely nagyobb részt középkorúakból és idősekből áll, főleg a szegényeknek és a fiataloknak segít. Néha fiatalabb szolgálattevők is bekapcsolódnak az akciónapjainkba. A gyerekektől kezdve, a rászoruló családokon át a hajléktalanokig, a legkülönfélébb társadalmi csoportokhoz jutunk el. A feleslegessé vált eszközökből, ruhaneműkből rendszeresen rendezünk jótékonysági vásárt és a Katolikus Bál szervezését is magunkra vállaltuk. Ezek bevételéből tudjuk segíteni többek között a kurityáni gyermekotthont és a nagybarcai csecsemőotthont. A Katolikus Karitász egri központja támogat minket és a Jóisten adja az erőt mindehhez. Csoportunk amellett, hogy másokért tesz, havonta egyszer összejön, hogy imádkozzon és a tagok beszélgessenek, vagy a legfontosabb tudnivalókat megosszák egymással. Rendszeresen tartunk lelki napokat is – sorolta az atya.

Szeretet 250 dobozban

A csoport kiemelten kezeli az idősebb korosztályt, 2004-ben idősek klubját indított.

– Minden hónap első csütörtökjén meglátogatjuk a betegeket a kórházban, vagy idősotthonokba megyünk. Ezeken a helyeken gyóntatást, áldoztatást is végzek és aki kéri, azoknak kiszolgáltatom a betegek kenetét. Hamarosan elkezdünk készülni adventre és karácsonyra. Ebben az időszakban körülbelül 250 szeretetcsomagot szoktunk készíteni. Mikuláskor pedig a helyi tanodába látogatunk el. Az Egymillió csillag a szegényekért adományakcióból befolyó összegből tudjuk finanszírozni az ajándékozást – fejtette ki a karitász csoport lelki vezetője.