Miskolcon mintegy 19 ezer utcai lámpa biztosítja a biztonságot nyújtó fényeket. A drasztikus energia-áremelkedések miatt az erre fordított összeg is nagyságrendekkel megnőtt. Idén mintegy 450 millió forintba kerül a szolgáltatás biztosítása, a jelenlegi adatok alapján ez jövőre több mint 2 milliárd forintnyi kiadást jelentene.

Néhány hete a kormány olyan döntést hozott, hogy az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek a közvilágítás rendjéről. A végső döntést a közgyűlésnek kell majd meghoznia.

A közgyűlésnek kell döntenie

A Városvédelmi Egyeztető Testület szerdai ülésén több verzió is szóba került. Azt teljes mértékben elvetették a szakemberek, hogy éjjelente néhány órára teljesen elsötétüljön a város, ez ugyanis kivitelezhetetlen, komoly biztonsági kockázatot is jelentene, és a közlekedés rendjéről szóló jogszabályokkal is ellentétes. A gyalogos átkelőhelyek közelében ugyanis kötelező a közvilágítás biztosítása.

Az egyik megoldás az lehet, hogy a főbb közlekedési útvonalak kivételével, egyes városrészekben minden második köztéri világítótestet kikapcsolnak. Az ország több pontján is hasonló megoldások születtek.

Miskolc vezetése felvette a kapcsolatot a szolgáltatóval, hogy információkat szerezzen ennek technikai és pénzügyi részleteiről.

A testület úgy döntött árajánlatokat kér a hosszabb távú megoldás érdekében, ami egy komplett városi LED-csere programot jelentene, vagyis minden köztéri világítótestet érintene.