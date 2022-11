Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok úszónő volt a vendége a Sajó-parti Nemzeti Estek sorozatnak szombaton Felsőzsolcán. A Bárczay-kastélyban, azaz a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtárban Papp Ferenc, a rendezvény házigazdája kérdezte a világklasszis sportolót.

Még a beszélgetés előtt sikerült interjút készítenünk Hosszú Katinkával. Kiderült, nagyon jó barátságban van Papp Ferenc lányával, Csengével, így adódott, hogy ellátogatott a Miskolc melletti kisvárosba. Elmondta azt is, sportpályafutása legszebb pillanatait a 2017-es Budapesti Úszó Világbajnokságon élte meg, az itt elért eredményeire a legbüszkébb. Azonban nemcsak a teljesítményére büszke, hanem arra is, hogy mennyi mindent tanult a pályafutása alatt. Nemcsak a sport kapcsán, hanem az élet más területein is. Sokat utazott, sok kultúrát megismert, és rengeteg barátot szerzett, fogalmazott a sportoló.

