„A Greenpeace Magyarország egy óriási baltát ábrázoló jelet rakott ki egy tarra vágott területen a Bükki Nemzeti Parkban, hogy felhívja a figyelmet a szemünk előtt zajló gátlástalan természetpusztításra. A szervezet szerint az ország védett és Natura 2000 területeinek nagy részén már eddig is túlzott intenzitású fakitermelés zajlott, amit a kormány augusztusban elfogadott tűzifarendelete csak tovább súlyosbított, pedig a lakosság valódi tűzifaigénye a természetvédelmi korlátozások fellazítása nélkül is teljesíthető lenne. Ennek ellenére most, ebben a pillanatban is számos helyen zúgnak a láncfűrészek a nemzeti park területén is” – írja honlapján a szervezet.

Növekszik az erdőterület

A területen erdőgazdálkodást folytató Északerdő Zrt-hez fordultunk azzal a kérdéssel, hogy mi az álláspontjuk a Greenpeace Magyarország állításával kapcsolatban.

„Az Északerdő Zrt. illetékességi területén továbbra is a természetvédelmi kezelővel – azaz a nemzeti parkok munkatársaival – előzetesen egyeztetett, valamint a természetvédelmi – és az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervekben szereplő lehetőségek és kötelezettségek betartásával folyik az erdőgazdálkodás” – nyilatkozta lapunknak Mihók István, az Északerő Zrt. erdészeti vezérigazgató-helyettese.

A Greenpeace Magyarország figyelemfelhívó akciója a Bükkben

Forrás: Greenpeace Magyarország

„A fakitermelést, az erdővel, a termőfölddel, a gyümölcsösökkel, a szőlőkkel, a rétekkel való gazdálkodást nem tiltja jogszabály védett, illetve nem védett Natura 2000 területeken sem. A szakszerű fakitermelés nem erdőirtás. Az Északerdő Zrt. által kezelt állami erdőterület közel 80 százaléka áll valamilyen szintű természetvédelmi oltalom alatt, ami éppen a tudatosan és fenntartható módon történő erdőgazdálkodás révén megőrzött nagyszerű természeti állapot bizonyítéka. Éves szinten a nevelővágásokkal, fakitermelésekkel érintett erdőrészletek teljes területének aránya 5-7 százalék a társaság által kezelt erdőterülethez viszonyítva. A tervszerű erdőgazdálkodásnak köszönhetően az élőfakészlet és az erdőterület folyamatosan nő Magyarországon” – tette hozzá.