Négy olyan őszi, tél eleji kirándulást ajánlj a Szeretlek Magyarország internetes oldala, amelyet semmiképpen nem szabad kihagyni. Az ajánlatok között van megyénkbeli is.

„A kirándulók évről évre egyre szívesebben választják úti célul hazánk tájait”, írja a Szeretlek Magyarország. „Ha valaki össze szeretné állítani bakancslistás kirándulóhelyeit kis országunkban, nem lesz könnyű dolga. Annál is inkább, mert kis túlzással a notesze egy része biztosan megtelne. Valljuk be, a vidéki csodák tárhelye szinte végtelen. Pontosan ezért nehéz kiválasztani azt a helyet, ahova egészen biztosan el szeretnénk jutni a következő kiruccanás alkalmával. Nincs rangsor, sem szempont, amiért épp ezeket a tájakat választottuk ki. Egészen egyszerűen csak gyönyörű és kihagyhatatlan”, fogalmaz a turizmust népszerűsítő oldal. A Megyer-hegyi tengerszem mellett felhívja a figyelmet a mesés Káli-medencére, a Dörgicsei Levendula Majorra és a Tiszakürti Arborétumra. Nem véletlen, hogy megyénk egyik kedvelt kirándulóhelye is bekerült az ajánlatok közé.

Sárospatak közelében, a Megyer-hegyen csodálatos természeti látnivaló tárul elénk.

A tengerszemet emberkéz formálta ugyan, de mára a természet és az egykori bánya harmonikus egységben van. Az egyedülálló látványosság 1977 óta természetvédelmi terület, ahová a Malomkő tanösvény piros túraútjelzéssel vezet Sárospatak belvárosától. Valamikor ezen a helyen bányászták a gabonaőrlők és érczúzók malomköveit. A hajdani bányaudvart csapadékvíz töltötte fel, és lélegzetelállítóan szép tó keletkezett a helyén. A tó legmélyebb pontja 6,5 méter mély, a körülvevő sziklafalak pedig 70 méterrel magasodnak a víztükör fölé. Ma a tengerszem kedvelt túrázó- és kirándulóhely, ahol jól kiépített túraösvények és információs táblák segítik a tájékozódást, a kirándulók biztonságát pedig korlátok óvják. Az erdőben a jelzések jól kivehetők, de a terep elég meredek, viszont érdemes nekivágni, mert a hajdani bánya pereméről még csodálatosabb látvány nyílik a vízzel kitöltött katlanra. 2011-ben a Megyer-hegyi tengerszem elnyerte az ország legszebb természeti csodájának járó címet.