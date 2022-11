Átadták az új bölcsődét szerdán Halmajon. A kormányzati támogatásból megvalósuló beruházás jelenleg 14 kisgyermek gondozását teszi lehetővé. Sok a kisgyermekes család, illetve a nevelőszülő a településen. Hamarosan újabb bővítésre lesz szükség, mert már most, elindulásakor is telt házas az intézmény.

Nőtt a gyermekvállalási kedv

– Halmaj egy családbarát, befogadó település, hiszen az országban talán egyedülálló módon 64 nevelőszülői családnál közel 190 gyermek nevelkedik – mondta Tóth József, Halmaj polgármestere az ünnepélyes átadón. Mindez nagy felelősség az önkormányzat számára, de igyekeznek eleget tenni és olyan szinten működtetni és fejleszteni intézményeiket, hogy az feleljen meg a 21. század követelményeinek.

Nőtt a gyermekvállalási kedv is az utóbbi időben, így szüksége volt a településnek egy új bölcsődére. Összesen 177 millió forint vissza nem térítendő kormányzati támogatást nyertek el a beruházásra – emelte ki a polgármester. Nagy része az építés költségeit fedezte, bútorzatra és berendezésre mintegy 11 millió forintot tudtak ebből az összegből fordítani. A bölcsőde környékét az önkormányzat saját forrásából tették rendbe. Az intézményben egy csoportban 14 gyermeket tudnak gondozni, illetve a fejlesztésnek köszönhetően három új munkahelyet is teremtettek – hívta fel a figyelmet a polgármester. A település minden intézménye energia hatékony, így az új bölcsőde is egy 16 paneles napelem komplexummal van ellátva, illetve megfelel minden korszerű infrastrukturális követelménynek.

A jövőt építik

Halmaj egyik legnagyobb kincse az összetartó közössége. Ez megadatott a 2000 fős településnek, ahonnan már csak egy bölcsőde hiányzott, amelyre régóta vártak a lakosok, és nagy szükség volt rá – hangsúlyozta dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője. 2010 óta háromszor annyi településen van bölcsőde megyénkben, mint korábban. Az üzenete fontos, mert ha bölcsődéket építünk, akkor a jövőt építjük és azt gyermekeink számára tesszük – vélekedett a miniszterhelyettes.

Leveszi a terhet

Gyermeket vállalni nagy öröm, de egyben életünk egyik legnagyobb kihívása is – hangoztatta Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Hozzátette: ez sokszor nehéz és időnként úgy érezhetjük, nem tudunk megfelelni ennek a csodálatos feladatnak. A kormány célkitűzései között kiemelt szerepe van a családok megerősítésének már több mint egy évtizede. Melynek része az is, hogy intézményi rendszert biztosítanak ahhoz, hogy mérséklődjenek a szülők terhei. Ennek bővülését ünneplik ezúttal Halmajon – vélekedett a helyettes államtitkár.