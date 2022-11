A NEW technology magazin harmadszor rendezte meg a TECHference ipari konferenciát és szakmai napot Telkiben, amelyre a Miskolci Egyetem is meghívást kapott, mint - a szervezők értékelése szerint - „az egyik leginnovatívabb egyetem az országban”. A találkozó idei tematikájában a gyártásra és az automatizálásra fókuszált, de más területről is érkeztek kiállítók, előadók és szakmai érdeklődők.

„A jövőhöz csatlakozni sosem késő!” – fogalmazta meg szlogenjében a rendezvény, ahol a konferencián többek között az is elhangzott, hogy a jövő innovációs versenyében döntő szerepe van a felsőoktatási intézmények által biztosított célzott vállalati képzéseknek. Közös cél lehet ezért a cégek és az egyetemek közötti szoros együttműködések kialakulásának elősegítése.

Az ipari konferencia és szakmai kiállítás második napját a Miskolci Egyetem képviseletében Prof. Dr. Tamás Péter, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának dékánhelyettese nyitotta meg, a kar Terplán Zénó Szakkollégiumának hallgatói pedig az egyes szakosztályokat képviselték a rendezvényen.