November 12-e a tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja. A Pneumolight nemzetközi tüdőgyulladás elleni szervezet kezdeményezte, hogy a világnap alkalmából ikonikus épületek kék színű világítást kapjanak egy órán át. Miskolc is felhívja a figyelmet az egészséges életmód szerepére a tüdőt érintő megbetegedések megelőzésével kapcsolatban, valamint a megfelelő kezelés fontosságára: a Polgármesteri Hivatal Toronyteraszát világítják meg kék lámpákkal szombat este 9 és 10 óra között.

Délelőtt 10-kor pedig a Séta az egészséges tüdőért elnevezésű menet indult a Csanyikon át a Majális Parkból egészen a Miskolci Állatkertig. Az évente hagyományosan megrendezett sétán idén nyolcvan időskorú és hozzátartozója vesz részt szerte a megyéből, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége (NYÉSZ) szervezésében.

Program az állatkert is

– Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2008-ban jelölte ki a szóban forgó világnapot. Ennek megtartásához a megyei nyugdíjas szövetség is csatlakozik minden évben figyelemfelhívó sétájával, hiszen a mozgás nagyban hozzájárul az egészségmegőrzéshez – mondta Molnár József szervező, a sajókeresztúri Őszi Napsugár Nyugdíjas Klub vezetője, akivel a sétát megelőző napon beszélgettünk. – Korábbi években gyakran gyalogoltunk fel az Avalon Parkhoz, vagy sétáltunk a miskolctapolcai parkban. Most a Csanyik-völgy bejáratától indulunk az 1-es busz végállomásától. Itt meghallgatjuk Bari Gábor költő, szövetségünk tagja egyik őszhöz kapcsolódó versét. Továbbá ajánljuk a fertőző tüdőgyulladás elleni receptköteles védőoltást, hiszen idős korban könnyen okozhat tragédiát a betegség. Aztán a Királyasztalon keresztül a Miskolci Állatkertig haladunk. Itt egy kis ismertetőt tartok a helyszínről, ugyanis a Csanyikot máig a város második legnagyobb parkjaként tartják számon Hejőliget után. Az akcióban a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesületének Senior Clubja is részt vesz. Nehezen mozgó tagjaikat Lukács-Pete Mária, a NYÉSZ elnöke autóval viszi fel a végcélig. Szintén a szövetségnek köszönhetjük, hogy térítésmentesen megnézhetjük az állatkertet.