Az év utolsó hónapjaiban megváltoznak az időjárási körülmények. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy járműveinket is fel kell készíteni a megváltozott időjárásra, annak érdekében, hogy továbbra is biztonságban közlekedhessünk – írja a police.hu. Célszerű ellenőriztetni az akkumulátort, a gumiabroncsokat, a világítóberendezéseket és a fékeket. A nyári ablakmosó folyadékot télire kell cserélni, és javasolt már most bekészíteni az autóba a jégoldó spray-t, jégkaparót, páramentesítőt, hiszen nemcsak a hőmérséklet változik, hanem egyre többször, különböző halmazállapotban érkező csapadékra is számítanunk kell.

Csúszásveszély, jegesedés

Veszélyt jelent a közlekedőkre a fákról lehulló nedves levéltömeg, melytől az úttest csúszóssá válhat. Hasonló a mezőgazdasági gépek által felhordott sár hatása is. Ilyenkor csökken a gumiabroncs tapadása, és megnő a féktávolság. Nedves, esős időben soha ne úgy közlekedjünk, ahogy nyáron megszoktuk, és mindig tartsunk nagyobb követési távolságot, sebességünket csökkentve! Sajnos még mindig előfordul, hogy korlátozott látási viszonyok mellett is láthatósági mellény nélkül közlekednek az úttesten a gyalogosok és kerékpárosok.

Reggelente láthatjuk, hogy a szabad ég alatt parkoló autók ablakai jegesek, párásak. Soha ne induljunk el úgy, hogy csak egy kis sávban töröljük le a szélvédőt, hiszen így a megnövelt holtterekkel saját magunkat akadályozzuk a szabad kilátásban, és nem vesszük észre a párás ablak mögött érkező másik járművet vagy gyalogost. Egy pillanat alatt megvan a baj, amit néhány perces türelemmel és törölgetéssel meg lehetett volna előzni. Ilyenkor természetesen a visszapillantó tükrök se maradjanak ki!

A köd nem játék

Elindulás előtt az autóban ülő összes személy csatolja be a biztonsági övet, és a gyerekeket se felejtsük el gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni – javasolja a rendőrség. Rámutatnak: Alattomos őszi időjárási specialitás a köd. Ködös időben a baleseteket leginkább a világítóberendezések használatával tudjuk megelőzni. Előfordulhat az is, hogy ilyenkor csak lépésben tudunk közlekedni. Ebben az esetben nehéz megőrizni türelmünket, azonban mérlegelni kell, mi okoz nagyobb bosszúságot: a néhány perc késés, vagy egy esetleges személyi sérüléssel járó baleset.

Tényleg figyeljünk

„Az őszi-téli átállást nem szabad elhanyagolni, mindenképpen figyeljünk rá, és nem elég azzal letudni, hogy téli gumi, hanem az állapotára is figyelni kell” – nyilatkozta portálunknak Domokos Tibor rendőr törzsőrmester, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa. Hozzátette: A gumi ne legyen idősebb négy évnél, mert csökkenhet a tapadása. „A megfelelő világítás, szélvédőfűtés fontos, hogy megfelelően működjön, mert ezek elengedhetetlen felételei annak, hogy biztonságosan vegyünk részt a közúti közlekedésben” – húzta alá Domokos Tibor.