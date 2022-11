Az árstopos termékek könnyítik a mindennapi megélhetést, de valószínűleg nem csak a Magyarországon élő emberek számára. A szomszédos Szlovákiában lakó embereknek is megéri átjönni Magyarországra, hogy bevásároljanak az olcsóbb élelmiszerekből. Persze csak akkor, ha azokból éppen kapni lehet. A magyar-szlovák határ mentén fekvő települések vezetőtől érdeklődtünk, mit tapasztalnak, élénkül-e a bevásárlóturizmus.

Hidasnémeti polgármestere, Becse Csaba nem tapasztalta, hogy népszerűek lennének a község élelmiszerboltjai a Szlovákiában élő emberek körében. Igaz, nincs is nagy választék a településen, hiszen a három üzletből kettő bezárt a közelmúltban. A maradék egyben pedig a helyiek sem kapnak mindig hatósági áras élelmiszereket, hiába keresik. A hidasnémetiek azt panaszolják, hogy már Miskolcon sem kapni például árstopos kristálycukrot és tejet, még a nagy bevásárlóközpontokban sem.

Encsen élénk

– Nálunk is megfordulnak a határ menti vásárlók, de inkább az elektronikai cikket árusító üzletben, a műanyagboltban és a gazdaboltban szerzik be a szükséges holmikat. Ha valaki élelmiszerért jön, akkor inkább elautózik Encsig, ott három áruházlánc üzlete is megtalálható – mondta portálunknak a polgármester.

Encsen valóban élénk a bevásárlóturizmus – erősítette meg Mikola Gergely, az abaúji város polgármestere. Azonban nem kimondottan az árstopos termékeket keresik az emberek, hanem szinte minden élelmiszert. Két nagyobb élelmiszerüzlet az autópálya mellett található, egy pedig a város főutcáján. Szlovákiából jönnek a vásárlók hét közben is, de hétvégén még többen. Az üzletek forgalmának nem egészen a felét a külföldi vásárlók teszik ki, árulta el tapasztalatait Mikola Gergely.

– Árstopos cukrot és olajat már nálunk sem lehet kapni, de nem azért, mert a Szlovákiából érkezők felvásárolták, hanem mert az üzletekben keveset raknak ki ezekből a termékekből. Az egyik munkatársam azt mondta, hogy reggel 6-kor még lehet kapni cukrot, de az hamar elfogy a polcokról. A encsiek inkább elmennek Szlovákiába, és vesznek egyszerre 10-12 kiló kristálycukrot, kilóját 400 forintért, mert szükségük van rá. Olajból is olyat lehet vásárolni Encsen, ami nem tartozik az árstopos körbe, literje 1500 forint – sorolta a polgármester.

Jönnek-mennek

Hidvégardó is határ menti település.

– Nálunk az ártopos termékek olyan korlátozottan állnak rendelkezésre, hogy csak amiatt nem jönnének át a szlovákiai vásárlók – jelezte Tirpák László polgármester. – Azonban nagy a határ menti forgalom oda-vissza. Szlovákiából jönnek élelmiszerért, de nem vásárolnak egyszerre hatalmas mennyiséget, csak annyit, amennyi a napi szükséglet. A hatósági áras termékekből nyitás után még kapni, de fél óra alatt elfogynak. A kristálycukor pedig nálunk is eltűnt az üzletekből. Egy közeli faluban élő méhész Szlovákiában vásárolt még nyáron 2,5 tonna cukrot, akkor még 71 eurócent volt az ára kilójának. Szlovákiából nagyon sokan vették igénybe a postai szolgáltatásunkat is, mert jobban megérte nekik innen feladni valamit Szlovákiába, vagy iderendelni valamit és itt felvenni. Azonban a postánkat bezárták – jegyezte meg Tirpák László.

Hozzátette: akkor azonban hatalmas volt az érdeklődés a határ mentén, amikor a szlovák rendszámú autók is tankolhattak árstopos benzint.

Megtudtuk: a magyar oldalon élők is szívesen átautóznak Szlovákiába. Ott olcsóbbak egyes üdítőitalok, szeszes italok egyéb termékek. Torna csak 5 kilométerre fekszik Hidvégardótól, Szepsi pedig 13 kilométerre, tette hozzá a polgármester.