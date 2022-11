A vendégbabák emlékére hozzák létre az Angyal parkot Hejőcsabán, nyolcezer négyzetméteres területen, amely a Gárdonyi Géza Művelődési Ház, az egykori Bárczay Kúria mögötti elhagyatott területen valósul meg, és ezzel együtt az ötletgazdák álma is valóra válik.

Ne kezeljék tabuként

Az Angyal park gondolata olyan hölgyek fejében fogalmazódott meg, akik személyesen érintettek. Szerettek volna olyan helyet létrehozni Miskolcon, amely lehetőséget ad nekik és sorstársaiknak az emlékezésre. Mivel a vesztett babáknak nincs sírhelye, ezért nem lehet hozzájuk kimenni a temetőbe, mint a halottainkhoz. Az Angyal park sok édesanyának segíthet az elengedésben, a gyász feldolgozásában. Ha van egy hely, ahová kimehet, és olyanokkal beszélgethet, akik hasonló lelki folyamatokon mennek keresztül – mondta Imréné Miháczi Ágnes, a park egyik ötletgazdája.

Hozzátette: meglepően sok nőt érint a probléma, amit nem szabad tabuként kezelni. Két magyar város – Győr és Pécs – után már Miskolcon is lesz, miután minden fórumon támogatásra talált.

Összejövetel a világnapon

Lesz egy gyönyörű, meghitt emlékhely, ahol akár egy gyertyát is lehet gyújtani a babáknak, akik nem lehetnek közöttünk – fogalmazott Vargáné Bárdos Csilla, a másik ötletgazda. Minden évben október 15-én, a perinatális gyász világnapján összejövetelt szeretnének szervezni majd az Angyal parkban.

Az ötlet és megvalósító találkozása

A Miskolci Ötletmaratonon találkozott az elképzelés és a leendő kivitelező májusban. Bár akkor, ott az ötletgazdák csapata nem nyert, de Konkoly Andrea, a Dr. Park kertépítő cég tulajdonosa megígérte nekik, hogy ha az önkormányzat ad területet, akkor ő megvalósítja az álmukat.

Az önkormányzat partner volt ebben és ingyen rendelkezésükre bocsájtotta a területet. Ez nagyon elhanyagolt rész, a gaztól nem látszódott, hogy van ott egy foci pálya is – emelte ki Konkoly Andrea.

Borkuti László önkormányzati képviselő mutatta meg a területet, amelybe a hölgyek azonnal beleszerettek. Majd Konkoly Andrea cége örökbe fogadta, és nem sokkal utána az elnevezést is megkapta, így már Angyal park névvel kezdődhetett el a kivitelezés szeptemberben.

Széles társadalmi összefogás övezi a kezdeményezést. Mivel jótékony céllal, önkéntesen dolgozik mindenki a projektben, a cég partnerei is, ezért csak hétvégén tudják csinálni, így lassabban haladnak. De jelenleg úgy tűnik, talán tavaszra elkészülhetnek vele – avatott be a kivitelező.

Ez közösségi park lesz alapvetően, hiszen a focipálya már adott hozzá, lesz szalonnasütő hely és egy dísztó is. Valamint egy emlékmű, amely angyalokat ábrázol. Saválló lemezből készül két darab, két méter magas angyalka, amelyek egymással szembe néznek. Mellettük két pad, ez a park központi helyén lesz. Illetve kutyasétáltatásra kijelölt részt is terveznek, mert sokan most is arra használják a fás, füves területet. A focipályát fel kell újítani, továbbá a tó egy valamikori úszómedencében nyer formát – ezekhez az adottságokhoz alkalmazkodni kellett.

A medence valamikor a Bárczay-kastélyhoz tartozott, évtizedek óta be volt temetve. Azt ki kellett ásni és dísztóként fog újra hasznosulni.

Ötlet és elképzelés van bőven, a megvalósításban is van már rutin, hiszen a Tündérkert munkálataiban is részt vettek annak idején – tudatta a vállalkozó.

Elmondása szerint mintegy 15 szereplő – politikusok, magánszemélyek, vállalkozások – támogatták eddig valamivel, valamilyen formában az Angyal park elkészülését. Legyen szó konténerekről, a focipálya rekonstrukciójáról vagy biciklitárolókról. Nem pénzt kértek, inkább segítséget és kaptak is. Az Angyal parkról naprakész információk az emlékhely Facebook-oldalán érhetőek el.