„Egy 65 év körüli férfi átmászott a korláton, és kezét a rácsok között átdugva szeretett volna megsimogatni egy 220 kilós szibériai tigrist egy felsőlajosi magán állatkertben, Bács-Kiskun megyében. A meglepett állat játéknak vélte a közeledést, így szerencsére csak kisebb erővel harapott a férfi karjába, aki könnyebb sérülésekkel megúszta a kalandot” – írta november elején a Borsod Online a Baon.hu közlése alapján.

A látogatók óvatlanságából adódóan szinte minden állatkertben történhetnek hasonló esetek. A Miskolci Állatkertben utoljára a kétezres évek elején történt a felsőlajosihoz mérhető baleset szintén a bámészkodók hibájából.

Szigorú biztonsági szabályok

– A látogatók elől elzárt területre ment be fotózni egy család a fekete párducok kifutójánál és az egyik párduc megkarmolt egy négyéves kislányt. Szerencsére sem azelőtt, sem utána nem volt hasonlóra példa – emlékezett vissza Veress Tamás, a Miskolci Állatkert gyűjteményi vezetője.

– Minden állatkertben olyan biztonsági előírásoknak kell megfelelni, hogyha valaki nem keresi a bajt, akkor biztonsággal megtekintheti az állatokat.

A nagyragadozók kifutójánál találhatók a legkomolyabb védelmi berendezések, amelyeket az ő esetükben törvény szabályoz. Ez tartalmazza a védőtávolságot, a rácsok sűrűségét és a rácsvastagságot is. Minden állatkert csak ezek meglétekor kaphat működési engedélyt. Emellett nyitvatartási időben jelen van olyan szakképzett személyzet, amelyik az állatok gondozásával foglalkozik. Persze nem tudunk minden kifutó mellett egész nap ott állni, arról nem is beszélve, hogy évente 120 ezren jönnek el hozzánk. Viszont amikor olyasmit észlelünk, hogy egy látogató átmászik a védőkorláton, vagy olyan helyen etet, ahol kifejezetten megtiltottuk, akkor szólunk. Szerencsére az ilyesmi nem gyakori, inkább a nyári időszakra jellemző, amikor több a vendég, és nem a nagyragadozóinknál szokott történni. Ha mégis baleset történne, a sérülés mértékétől függően mentőt kell hívni, vagy az érintettnek orvoshoz kell mennie. Nekünk pedig ki kell vizsgálnunk, hogy ki hibázott.

Zoo csemegét adhatunk

Leginkább az állatkerti állatokra jelenthet veszélyt, hogyha a látogatók túlzottan megközelítik őket.

– Bár a kert lakói nem szelídek, de már megszokták az emberek jelenlétét, hiszen a gondozóktól kapnak táplálékot. Ez azzal is jár, hogy nem kerülik el azokat, akik közel mennek hozzájuk. Bizalmasabbak mint vadon élő társaik, sőt esetenként egészen kíváncsiak. Emiatt fordulhat elő, hogy néha olyan élelmet is elfogadnak a látogatóktól, ami nem nekik való. Ezért találtuk ki a zoo csemegét, amit itt az állatkertben meg lehet vásárolni. Ez egy olyan takarmánykiegészítő, ami nem okozhat kárt. Állatkerti állatainknak egyébként nincs szükségük a látogatói etetésekre, hiszen megfelelő mennyiségű és minőségű élelmet kapnak. Ha valaki mégis behoz másféle élelmet számukra, akkor azt a gondozóknak kell átadni, akik mérlegelik, hogy a következő etetés alkalmával odaadják-e az állatoknak. Azoknak pedig, akiket éppen az etetés érdekel, a látványetetéseket tudjuk ajánlani – számolt be a gyűjteményi vezető.

Kedvelt az állatsimogató

A Miskolci Állatkertben vannak olyan állatok, amelyeket meg lehet simogatni.

– A gyerekek részéről az egyik legnépszerűbb lakóink a kecskék, mert hozzájuk be lehet menni, valamint a zoo csemegét is kifejezetten szeretik. A háziállatoknál a juhok és a szamarak is elviselik az érintést. Tavasztól őszig pedig hüllőink egy részét is meg lehet simogatni. Ez utóbbinak az a célja, hogy érzékenyítő jelleggel a kevésbé népszerű állatokat testközelbe hozzuk. A nagyragadozók kölykeit azonban csak megnézni szabad. Simogatásukat ma már jogszabály tiltja, mert ez a kölyköknek és az anyának is stresszhatást jelent. A gondozók is csak állatorvosi vizsgálat miatt érintik meg őket. Etetésükkor pedig egyáltalán nem kerülünk velük egy légtérbe. Jelenleg Miskolcon nagyragadozók közül oroszlánok, szibériai tigrisek és perzsa leopárdok tekinthetők meg, illetve a rendkívül népszerű barna medvék, valamint farkasok és kárpáti hiúzok. Szibériai tigrisekből ma már több él állatkertekben, hiszen mindössze néhány száz egyed létezik vadon. Perzsa leopárdokból pedig körülbelül 1000-1200 példány mozog a vadonban. A veszélyeztetett fajok megőrzéséhez az európai állatkertek nemzetközi tenyészprogram keretében igyekeznek hozzájárulni – fejtette ki a szakember.